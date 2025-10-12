Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Diretoria da Festa de Nazaré destaca emoção antes do início do Círio 2025

Antônio Sousa destacou a emoção que marca o momento de expectativa para a maior manifestação católica do país

Maiza Santos e Fabyo Cruz
fonte

Diretoria da Festa de Nazaré destaca emoção antes do início do Círio 2025 (Igor mota/O Liberal)

Na manhã deste domingo (12/10), antes do início da procissão do Círio de Nazaré 2025, o coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, destacou a emoção que marca o momento de expectativa para a maior manifestação católica do país. Segundo ele, todo o trabalho realizado ao longo do ano — envolvendo planejamento, zelo e dedicação — culmina na celebração que reúne milhões de fiéis em Belém.

O coordenador ressaltou a importância do evento para a comunidade, afirmando que a procissão é um momento em que os devotos depositam suas esperanças e pedidos aos pés de Nossa Senhora de Nazaré. Sousa destacou ainda a grandiosidade da imagem da padroeira, apontando o cuidado e a exuberância do manto que acompanha a berlinda na procissão.

A fala do coordenador reflete o sentimento compartilhado por toda a equipe da DFN e pelos fiéis que acompanham a festividade: emoção, gratidão e fé. Para a organização, o Círio representa não apenas uma tradição religiosa, mas também um espaço de devoção coletiva, que mobiliza a cidade de Belém e mantém viva a cultura de fé que marca a região há mais de dois séculos.

Palavras-chave

círio 2025

nossa senhora de nazare
Círio 2025
