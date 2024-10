Círio 2024: missa campal antecede a saída do Recírio na manhã desta segunda-feira

A missa campal que antecede a saída do Recírio, a última procissão da quadra nazarena, reúne centenas de fiéis na manhã desta segunda-feira (28) na praça Santuário. A celebração, que iniciou por volta das 7h10, é presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Se direcionando aos fiéis presentes, durante a homilia o Arcebispo de Belém refletiu sobre o Evangelho que falou sobre a escolha dos apóstolos por Jesus Cristo. E falou sobre a unidade da igreja: "Eu não estou pensando no número. Eu estou pensando nas pessoas. Ouvimos, hoje, no Evangelho que Jesus passou a noite em oração e, depois desta oração, escolheu os doze discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos".

"Nós estamos aqui reunidos na oração mais importante que existe, porque a liturgia não começa aqui na terra. A liturgia vem do céu. Morte e ressurreição de Jesus. Lá onde o único ambiente se reza e quando você foi batizado ou batizada, tenha a certeza de que você não se chamou Simão ou Judas Tadeu. Você se chamou ou foi chamado por Deus com o seu próprio nome no dia do seu batismo", completa Dom Alberto.

Recírio Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal Foto: Igor Mota / O Liberal

A pensionista Arlete Malato, 80, foi uma das fiéis que esteve presente na missa e falou da expectativa para participar da romaria. Emociona, ela relata que vivenciar esse momento já faz parte da vida dela há muitos anos. "Participo desde que eu me entendi. Agradeço e muito todos os dias por graças alcançadas e merecidas", afirma ela. emocionada.

VEJA MAIS



Já o representante José Augusto Pontes, 66, comenta que participar desse momento é uma forma de fortalecer a fé e expressar o amor pela Virgem de Nazaré. Ele acompanha a procissão junto da tia. "É a emoção e a devoção. Até agora, só tenho a agradecer. E já nos despedindo das outras procissões. Já é costume estarmos em toda a procissão do Recírio", comenta.

José Augusto acompanha a missa nesta manhã (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A romaria do Recírio é a 14ª procissão da festividade. Durante o percurso, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros, sendo este o menor trajeto das romarias oficiais.

Os devotos seguem o andor com a Imagem da Virgem, que terá decoração de Djan Slaviero, pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.