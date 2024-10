Círio 2024: Fiéis se preparam para o novo trajeto do Traslado de Ananindeua - Marituba

A Igreja Matriz da Paróquia Ascensão do Senhor, no bairro do Icuí-Guajará, entrou no roteiro de paradas do Traslado para Ananindeua - Marituba das romarias do Círio 2024. Por conta disso, o percurso da procissão, que sai na sexta-feira (11), será maior neste ano. A comunidade está entusiasmada com a novidade e já estão se preparando para os enfeites das residências.

VEJA MAIS

Eliana Socorro dos Santos trabalha como cuidadora, faz parte da comunidade católica da Paróquia Ascensão do Senhor e desde a infância é devota de Nossa Senhora de Nazaré, uma vez que se trata de algo passado pela família. "Meus pais sempre me ensinaram a amar Jesus e nossa mãe, Nossa Senhora. Desde criança sempre vivi muito o Círio e eu passei isso para os meus filhos, a minha filha se chama Camila Nazaré", explica a devota.

Sobre a novidade do traslado, a cuidadora diz que foi uma grande conquista para os moradores da área da paróquia, uma vez que vão ter a oportunidade de viver mais de perto essa experiência com Nossa Senhora. 'Tem muita gente que não pode se deslocar para as romarias de Belém e ela vir até nós é uma grande conquista. Estamos empenhadas nos preparativos, tanto de nossas casas como das vias", disse a moradora.

A professora Maria Francinete Neves Barroso, 69, sente emoção ao falar da devoção por Nossa Senhora de Nazaré, ela conta que há 30 anos fez uma promessa para a compra da casa própria e, em poucos meses, adquiriu a conquista. A partir disso, sua fé só aumentou. 'Foi algo muito impressionante que consegui, pois eu sempre tive o sonho de sair do aluguel", pontua a professora.

Maria disse que fez o pedido à Nossa Senhora no período do Círio e quando chegou no mês de janeiro do ano seguinte já estava de mudança para a casa própria. 'Foi algo que eu nem acreditava, pois tudo aconteceu muito rápido, mas esse acontecimento só fortaleceu a minha fé", destaca a professora.

A devota faz parte do grupo que está organizando tudo na sua casa e com os vizinhos para receber a imagem no traslado, na sexta-feira (11). 'Nós estamos muito felizes com essa conquista, pois vai ser uma experiência muito emocionante. Nós agradecemos muito ao padre Leonardo Monteiro, responsável pela Paróquia.', pontua a professora.

O pároco da Paróquia Ascensão do Senhor, Leonardo Monteiro, explica que a comunidade existe há dois anos e como forma de acompanhar um processo social do bairro solicitou no início do ano para a arquidiocese de Belém que a paróquia fosse incluída no traslado, que é a segunda maior romaria.

"Fizemos um processo de mapeamento e apresentamos para a Diretoria da Festa de Nazaré a proposta e assim foi dada a resposta positiva. O percurso aumentou em aproximadamente 1km e nos deixou felizes e gratos. As pessoas estão empolgadas com esse momento, a gente percebe o envolvimento da comunidade", destaca o padre Leonardo.