Círio 2024: Católicos e evangélicos se unem em ação solidária de distribuição de água

Com uma tradição há 13 anos, a igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor, no bairro de Nazaré, abre as portas no Círio de Nazaré deste ano para espalhar o amor de Deus por meio de ações solidárias.

No domingo da grande procissão, dia 13, o espaço religioso vai oferecer um diverso café da manhã e distribuir 15 mil copos de água mineral para as pessoas que passam pela Avenida Nazaré com a Travessa Doutor Moraes - um dos trechos do trajeto da romaria. Cerca de 200 voluntários de diferentes igrejas evangélicas participam da programação.

Na igreja, ainda, que vai ficar aberta durante todo o sábado e domingo, vão ocorrer cultos, vigílias musicais ao vivo, atendimento pastoral e momentos de oração. Veja a programação:

Programação musical : das 23h do sábado às 5h da manhã de domingo

: das 23h do sábado às 5h da manhã de domingo Distribuição de alimentos e água: das 6h de domingo até 12h

O intuito da ação é unir pessoas de diferentes vertentes cristãs, aproximar os indivíduos de Deus e materializar o maior dos mandamentos deixados por Ele aos homens, no livro de Marcos 12:30-31, que diz: 'Amai a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo'.

O projeto é uma iniciativa do Pastor Zildomar Campelo com apoio do Arcebispo Dom Alberto Taveira e do Pastor Presidente da Assembleia de Deus, em Belém, Samuel Câmara. Nas últimas 12 edições, mais de 60 mil pessoas foram alcançadas.

Projeto “Eu+Você=Jesus”

O projeto “Eu+Você=Jesus” busca propagar que, em cada pessoa, existe a mão de Deus, por meio do seu filho Jesus. E que o Criador do Céu e da Terra se fortifica no coração de quem tem comunhão com o seu irmão e ama ao próximo como a si mesmo.

Para 2024, o tema do “Eu+Você=Jesus” será “Água para quem tem sede”, uma referência à “fonte de águas viva” descrita em João 4:14:

"Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna".

Neste ano, o projeto ganha a ramificação “Eu+Você=Jesus Kids”, que distribuirá picolés durante o Círio das Crianças.

