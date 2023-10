Círio 2023: Romaria dos Corredores será realizada neste sábado (21), em Belém

Neste sábado (21), Nossa Senhora de Nazaré receberá mais uma homenagem. Desta vez, será a Romaria dos Corredores. A procissão começará às 5h30, com saída da Praça Santuário, e passará por diversos bairros de Belém, num percurso de 7 km.

A ideia foi sugerida por uma comitiva de corredores de rua da capital paraense que encaminhou o pedido, aprovado pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) em 2014. Durante a procissão, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguirá no carro berlinda, com decoração de Djan Slaviero, numa velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve.

A estimativa do Dieese é que a procissão reúna cerca de três mil pessoas, em duas horas de duração. A Diretoria da Festa informou, ainda, que não há necessidade de inscrição prévia. Ao final da romaria, com chegada à Praça Santuário, haverá benção dos padres barnabitas.

Veja o percurso da procissão:

A Romaria dos Corredores vai sair da avenida Nazaré e seguirá pelas seguintes vias: Generalíssimo Deodoro, Conselheiro Furtado, Padre Eutíquio, João Diogo, Coronel Fortunato, D. Pedro, Padre Champagnat, Portugal, Tamandaré, Gama Abreu e Nazaré, chegando à Praça Santuário.