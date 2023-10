Círio 2023: Romaria da Juventude reúne milhares de pessoas neste sábado (14)

Uma das mais animadas procissões do Círio de Nazaré, a Romaria da Juventude começou por volta das 16 horas deste sábado (14), em Belém. A estimativa é que a romaria reúna aproximadamente 35 mil jovens. Essa romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos têm um percurso diferente, conforme explicou a Assessoria de Comunicação da DFN.

Com a organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém promoveram essa que é a 21ª Romaria da Juventude. Este ano a romaria saiu da Paróquia São João Paulo II, na avenida João Paulo II, no Souza, com destino à Praça Santuário. A missa que antecedeu a procissão começou por volta de 15 horas e foi celebrada por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Gabriel Alex, 16 anos, começou a participar da romaria em 2019. “Para mim é o momento de reavivar a fé de vários jovens que estão por aí perdidos, mortos espiritualmente em Deus”, disse. “É importante, desde jovem, está trilhando no caminho de Deus. Deus é o caminho, a verdade e avida”, contou.

Com a organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém promoveram a 21ª Romaria da Juventude (Everaldo Nascimento/O Liberal)

Rodolfo Silva, 17 anos, participou da caminhada da fé pelo segundo ano consecutivo. “É uma emoção muito grande estar aqui, principalmente porque, nos últimos dias, eu estava muito doente e triste porque eu achei que não conseguiria participar”, disse. “Eu pedi muito à Nossa Senhora de Nazaré para que eu ficasse bom. E, por incrível que pareça, hoje amanheci de um jeito diferente e pude estar aqui. Literalmente, foi um milagre”, disse ele, bem feliz.

Evely Ramos, 23, participa há mais de 10 anos da romaria. “É uma grande felicidade poder homenagear Nossa Senhora de Nazaré, de quem sou muito devota”, contou. “Participo há mais de dez anos, mas a emoção e a alegria são as mesmas”, afirmou. A procissão percorreu as avenidas João Paulo II, Ceará, Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até chegar à Praça Santuário, com um percurso que deverá ter duração de duas horas, aproximadamente, encerrando por volta de 18 horas.

Em seguida, haverá missa na Basílica Santuário, presidida por Dom João Muniz Alves, bispo da diocese do Xingu, em Altamira. A Romaria da Juventude é um momento para os jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré e, com isso, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém procuram contribuir para conscientizar o respeito do tema da juventude, a importância dela para a Igreja e os processos de evangelização que precisam ser percorridos e que são tão importantes na preparação para o Círio. Ela iniciou em 2001, com a procissão saindo da Comunidade São Braz. A decoração do carro berlinda foi de Simone Cosme.