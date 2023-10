Círio 2023: confira as romarias que serão realizadas neste sábado (14)

Como parte da programação do Círio 2023, serão realizadas, neste sábado (14), duas romarias. A primeira, pela manhã, é a Ciclo Romaria. E, à tarde, a Romaria da Juventude. A Ciclo Romaria é a oitava romaria do calendário oficial do Círio 2023 e vai ocorrer a partir das 8 horas.

A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme. Criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a estimativa de público é de 10 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, acompanhando a passagem da romaria. As informações são da Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O protético Sebastião Antonio dos Santos Souza, mais conhecido como Toni, 61 anos, participará da Ciclo Romaria, o que vem fazendo desde o começo dessa procissão, há 19 anos. “Eu apenas agradeço por tudo. Peço para Nossa Senhora que interceda por nós, pela saúde da minha família e pela paz no mundo”, contou.

Para ele, Nossa Senhora representa tudo. “Abaixo de Deus é Nossa Senhora. Peço a ela que sempre aumente a minha fé, para que eu possa trabalhar e ajudar a minha família as pessoas”, disse, acrescentando que usa a bicicleta para realizar seus afazeres diários. “Eu espero o ano todo para chegar o Círio e eu poder participar de tudo”, disse. A Ciclo Romaria sairá da Praça Santuário e passará por diversas avenidas e travessas até voltar para a Praça Santuário. O percurso é de 14 km. A previsão de conclusão da procissão é de aproximadamente duas horas.

As bicicletas que se destacarem na decoração e criatividade inspirada em Nossa Senhora de Nazaré serão premiadas pela Diretoria da Festa de Nazaré, assim como a premiação para o grupo de pedal mais animado.

Romaria da Juventude

E, com a organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém promoverão, neste sábado (14), às 16 horas, a 21ª Romaria da Juventude. A estimativa é que a romaria reúna aproximadamente 35 mil jovens. Essa romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos têm um percurso diferente, sendo, também, uma das mais animadas, conforme explicou a Assessoria de Comunicação da DFN.

Este ano a romaria sairá da Paróquia São João Paulo II, no Souza, com chegada à Praça Santuário. A missa que antecede começa por volta de 15 horas e será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

A procissão percorrerá as avenidas João Paulo II, Ceará, Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até chegar à Praça Santuário, com um percurso que deverá ter duração de duas horas, aproximadamente, encerrando por volta de 18 horas, com missa na Basílica Santuário presidida por Dom João Muniz Alves, bispo da diocese do Xingu, em Altamira. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme.

A Romaria da Juventude é um momento para os jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré e, com isso, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém procuram contribuir para conscientizar o respeito do tema da juventude, a importância dela para a Igreja e os processos de evangelização que precisam ser percorridos e que são tão importantes na preparação para o Círio. Ela iniciou em 2001, com a procissão saindo da Comunidade São Braz.