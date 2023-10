Círio 2023: Romaria dos Corredores e Romaria da Acessibilidade marcam devoção neste sábado, em Belém

A partir deste sábado (21), o Círio de Nazaré ganha, oficialmente, uma nova procissão. A Romaria da Acessibilidade vai começar às 8 horas, com saída da Basílica Santuário. Idealizada para incluir a participação de pessoas com algum tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida nas homenagens à padroeira dos paraenses, a procissão era um pedido de muitos devotos que queriam acompanhar o Círio, mas que nem sempre podiam em função dos longos trajetos e especificidades de cada umas das 13 romarias realizadas até então.

Mas, antes, e ainda no sábado (21), Nossa Senhora de Nazaré receberá mais uma homenagem. Desta vez, será a Romaria dos Corredores. A procissão começará às 5h30, com saída da Praça Santuário, e passará por diversos bairros de Belém, num percurso de 7 km.

A ideia foi sugerida por uma comitiva de corredores de rua da capital paraense que encaminhou o pedido, aprovado pela Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) em 2014. Durante a procissão, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré seguirá no carro berlinda, com decoração de Djan Slaviero, numa velocidade baixa para que os romeiros possam acompanhar com uma corrida leve.

A estimativa do Dieese é que a procissão reúna cerca de três mil pessoas, em duas horas de duração. A Diretoria da Festa informou, ainda, que não há necessidade de inscrição prévia. Ao final da romaria, com chegada à Praça Santuário, haverá benção dos padres barnabitas.

Romaria da Acessibilidade era solicitação antiga, diz coordenador do Círio 2023

Coordenador do Círio 2023, Antônio Salame falou sobre a Romaria da Acessibilidade, que será realizada pela primeira vez. “Essa era uma solicitação antiga e que agora foi possível atender. Tudo foi pensado para acolher da melhor forma aquelas pessoas que não se sentem seguras ou têm dificuldades de participar das grandes procissões”, disse.

Atleta de basquete em cadeira de rodas, Helena Lucia Rodrigues Ferrão acompanha as procissões do Círio há 18 anos. Natural de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó, ela guarda na memória os primeiros encontros com Nossa Sra. de Nazaré. “Cresci vendo minha mãe amarrar fita em pé de santo para agradecer ou pedir algo. Então a fé está naquilo que a gente acredita porque vem de dentro de nós”, disse Helena.

Para ela, a romaria de sábado é uma conquista que deve ser celebrada. “Cada ano que estive no Círio foi um batimento mais forte no coração e uma felicidade. O Círio é uma comunhão de pessoas pela fé que me emociona e a caminhada da acessibilidade vem como uma nova conquista entre as muitas que batalhamos para alcançar porque nem todo mundo consegue colocar no nosso lugar”, acrescentou Helena.

De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré, aproximadamente 200 voluntários e nove entidades representantes de pessoas com deficiência farão parte da caminhada, que também terá a presença de profissionais de diversas áreas da saúde, intérpretes de libras e áudio-descritores para suporte aos participantes.

Também haverá disponibilização de abafadores de barulhos para quem tem sensibilidade auditiva, pontos de atendimento, distribuição de água, banheiros, espaço de acolhimento, sala de descanso, pulseiras de identificação para crianças, entre outros suportes necessários.

“Vamos ter músicos com deficiência e um coral de intérpretes de libras à disposição para animar os romeiros durante a concentração na Praça Santuário. Além disso, lançamos uma música oficial para a procissão, chamada Nossa Senhora da Acessibilidade, com letra e música de Geraldo Sena”, destacou Amaral Silva, voluntário de uma das instituições organizadoras, em parceria com a Diretoria da Festa.

Festa de todas as crenças

Com um trajeto mais curto em relação às outras procissões, a Romaria da Acessibilidade sairá da Basílica, às 8 horas, logo após a chegada da Romaria dos Corredores. O percurso escolhido priorizou ruas arborizadas no centro de Belém, seguindo pela passagem D. Alberto, Av. Generalíssimo Deodoro, Av. Braz de Aguiar, Travessa Quintino Bocaiúva, av. Nazaré até a chegada na praça Santuário. Ao todo, a romaria terá 1,45 km e duração de aproximadamente uma hora.

Atuante em vários movimentos de luta por direitos de pessoas com deficiência, a secretária parlamentar Rosiane Araújo diz que a Romaria da Acessibilidade será um marco para a organização e realização de festas religiosas. “Acredito que, a partir de agora, outras religiões terão suas marchas, movimentos e encontros destinados às pessoas com deficiência”, explicou a profissional. Ela perdeu a visão aos 24 anos.

Atualmente com 53 anos, Rosiane diz ainda que a Romaria da Acessibilidade será um momento especial para um encontro com Deus. “Eu não sou católica. Mas Deus não é religião. Deus é fé, é amor e Ele está dentro de nós. Por isso que digo que vivo pela fé. Vou participar da Romaria porque creio que Deus estará lá nessa grande conquista das pessoas com deficiência", completou Rosiane.

Romaria da Acessibilidade - serviço

Data: 21 de outubro de 2023 (sábado)

Horário: 8h

Percurso: Basílica de Nazaré - Passagem D. Alberto - Avenida Generalíssimo Deodoro - Avenida Braz de Aguiar - Travessa Quintino Bocaiúva - Avenida Nazaré - Praça Santuário

Duração: Aproximadamente 1 hora