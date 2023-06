Círio 2023: Museu ‘Memória de Nazaré’ ganha nova sala imersiva nesta quinta-feira

Em meio à programação do I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré — entre os dias 14 a 16 de junho, em Belém —, na próxima quinta-feira (15), será realizada a inauguração da sala 360 no Museu Memória de Nazaré. O espaço fica localizado em uma sala na Basílica Santuário de Nazaré, que conta com instalações imersivas e interativas voltadas ao Círio. Já no domingo (18), haverá o “Caminho do Círio”, rota que realiza o trajeto da Grande Romaria, com saída da Catedral às 7h30. O evento é organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O objetivo do congresso é reunir os principais Santuários Marianos do mundo para debates sobre a devoção mariana, fortalecimento e integração entre eles, e assim fomentar também o turismo, a economia e a fé nesses locais, criando, se possível, uma rota turística mundial em torno da devoção a Nossa Senhora. Além disso, a DFN também reunirá organizadores de Círios de Nazaré, que acontecem em outras cidades, para troca de experiências, buscando melhorias organizacionais.

O congresso

O evento inicia dia 14 de junho, às 9h, com uma missa no principal Santuário católico do Pará, a Basílica de Nazaré, que este ano celebra o centenário do título basilical. A sessão solene de abertura será realizada no mesmo dia, no Hangar, a partir das 19h, com a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e diversas autoridades.

Também estarão presentes as Imagens de Nossa Senhora representando os santuários convidados: Nossa Senhora de Aparecida (Brasil), Nossa Senhora de Fátima (Portugal), Nossa Senhora de Guadalupe (México), Nossa Senhora de Lourdes (França), Nossa Senhora da Nazareth (Portugal) e Nossa Senhora de Nazaré (Brasil).