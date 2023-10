Círio 2023: milagre na cura de um câncer de mama motiva devoção à Nossa Senhora de Nazaré

A publicitária Luciana Dantas, de 44 anos, foi diagnosticada com câncer de mama há nove anos. Ela iniciou o tratamento e no decorrer, um nódulo quase inoperável, foi identificado no intestino da devota, que se rendeu aos pés de Nossa Senhora de Nazaré. Uma promessa à 'Nazinha' foi o primeiro passo para o que a publicitária afirma que foi um milagre da cura revivido a cada Círio.

Ao receber a notícia do nódulo, Luciana buscou a Basílica de Nazaré, na tradicional adoração eucarística, realizada toda quarta-feira. A fiel contou que no ato de consagração à Virgem teve seu sinal de fé e esperança renovados. “Quando recebi essa notícia, fiquei sem saber o que fazer. Era um local de difícil acesso para operação e eu só imaginava o tratamento do câncer de mama que ia desandar todo. Foi quando na hora da consagração à Virgem, o padre disse para pedirmos o maior dos milagres, foi aí que pedi pela minha saúde”, relata.

Luciana diz ainda que viveu momentos de aflição, exames com intervenções cirúrgicas e até pensou que perderia a luta, foi quando ela se intitulou prova viva de um milagre de cura.

“Um dia após a adoração, me ligaram da clínica. O médico queria meus exames antigos, pois o novo tinha sido enviado pelo laboratório direto pra ele. Ao chegar na consulta, ele incrédulo mandou eu conferir todos os exames e comparar um com o outro; o nódulo intestinal havia sumido e ele não sabia como. Foi quando respondi, me consagrei à Maria de Nazaré e ela me curou, sou a prova de um milagre de Maria”, conclui a fiel.

Primeiros milagres de Nossa Senhora de Nazaré

Diversos milagres são atribuídos pelos cristãos à Nossa Senhora de Nazaré. Um dos mais conhecidos teria sido a graça alcançada pelo fidalgo português Dom Fuas Roupinho, cujo cavalo no qual galopava saiu em disparada em direção a um abismo. Ao perceber que morreria, o fidalgo pediu a proteção de Nossa Senhora e o cavalo conseguiu parar.