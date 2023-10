Círio 2023: mulher acompanha o Círio de joelhos para agradecer pela cura da mãe diante da Covid-19

A covid-19 desafiou a ciência e fez milhares de vítimas. Dentre elas, a mãe de Andressa Figueiredo. Aos 69 anos, Lenir ficou internada com um quadro grave de saúde. Foi então que a bacharel em direito experimentou pela fé o milagre da cura e passou a desafiar, com devoção, os limites do próprio corpo. Andressa atravessa o trajeto do Círio de joelhos.

A promessa de Andressa foi em meados de 2021. A mãe, Lenir Figueiredo, de 69 anos, tinha poucas chances de sobreviver. Os médicos informaram que o estado de saúde havia se agravado. Na mesma noite, Andressa foi à porta da Basílica Santuário de Nazaré e fez uma promessa aos pés da padroeira dos paraenses.

Andressa Figueiredo atravessa o trajeto do Círio de joelhos (Arquivo pessoal)

“Saí do hospital, desnorteada com o que tinha ouvido dos médicos; só pensava que precisava buscar a calma na fé e pude ver a imagem da Basílica na minha cabeça, nesse momento eu entendi que precisava do sacrifício para o meu milagre”, lembra Andressa.

De certo! Em agradecimento pela vida da mãe, a promesseira faz o trajeto do Círio de joelhos, da Catedral de Belém até a Basílica de Nazaré. “De joelhos, na porta da Basílica, entreguei minha mãe à Maria. Naquele dia conversei intimamente com a Virgem de Nazaré, senti meu corpo arrepiar. Tenho certeza que era Nossa Senhora me dando o milagre que precisava”, justifica.

Testemunho de um milagre atribuído a Nazaré

Emocionada, Lenir Figueiredo, mãe da promesseira, diz que na noite que a filha fez a promessa, sentiu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) o milagre acontecer. “Eu não tenho tantas memórias desse período, mas, esse dia eu lembro sempre e com todos os detalhes. Eu estava internada e de repente me vi em um campo florido, flores brancas lindas, o perfume das rosas era presente e eu senti meu corpo inteiro ser envolvido por um abraço acolhedor, era um abraço de mãe”, recorda.

“De joelhos, na porta da Basílica, entreguei minha mãe à Maria. Naquele dia conversei intimamente com a Virgem de Nazaré, senti meu corpo arrepiar” (Arquivo Pessoal)

As visitas para recebimento do boletim médico eram diárias. No dia posterior ao pedido aos pés de Maria, Andressa foi recebida pela equipe médica do hospital com o relato de que a mãe era uma paciente viva e prova de um milagre. A mãe de Andressa reagiu ao tratamento, com a função pulmonar sendo retomada gradativamente e em constante melhora.

No Círio deste ano, Andressa cumpre o segundo ano da promessa, com equipe de apoio preparada, para cuidados e hidratação.