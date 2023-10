Círio 2023: festividade nazarena é encerrada com grande queima de fogos silenciosos

O encerramento do Círio 2023, neste domingo (22), foi marcado pela tradicional queima de fogos. E, neste ano, ele ocorreu em uma área que fica ao lado da Basílica Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. Um dos momentos mais esperados pelos devotos e visitantes, neste ano o show pirotécnico durou cerca de cinco minutos e impressionou o público. Além disso, durante o evento, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) fez o anúncio do tema do Círio 2024, que é "Perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus".

Dom Alberto Taveira (Imagem: Cristino Martins / O Liberal)

A programação do encerramento da 231ª edição do Círio de Nazaré começou neste domingo com uma missa, às 18h, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Segundo ele, a festividade deste ano superou as expectativas.

"Teve um envolvimento muito grande por parte de todos que participam, devotos, paróquias, regiões episcopais. E depois um crescimento qualitativo, a piedade, a oração, a participação das liturgias, as procissões muito bem feitas, Além disso, não posso deixar de falar dessa nova romaria que fizemos, da Acessibilidade, foi um dos grandes acontecimentos neste ano. Crianças, jovens e adolescentes, que muitos poderiam considerar até invisíveis, pois infelizmente para alguns era como se fossem inexistentes. Mas a igreja está contribuindo para lançar uma luz sobre essas pessoas, mostrando o valor que elas têm para a igreja e a sociedade. O balanço do Círio foi extremamente positivo e amanhã já começamos a preparar o próximo Círio", destaca.

Preparativos

O anúncio do tema do Círio 2024, “Perseverar na oração com Maria, mãe de Jesus”, ocorreu por meio de projeção com a técnica vídeo mapping, na fachada da Basílica. “Temos que pensar em tudo o que está ocorrendo no mundo. Como no ano que vem será o ano do jubileu, Jesus pede que nos aprofundamos no ‘pai nosso’ e estejamos todos em oração, por isso este foi o tema do Círio”, disse o arcebispo Taveira.

Dom Alberto, Antônio e Silvia Salame (Imagem: Cristino Martins / O Liberal)

Logo após, Dom Alberto também fez o anúncio de quem estará na coordenação do Círio 2024. Para a surpresa de todos, ele manteve o casal Antônio e Silvia Salame como coordenadores do próximo ano. “Tivemos uma ideia e não demoramos nem um minuto para saber que isso seria bom. Por isso tenho certeza que nós vamos compartilhar com o povo aquilo que agrada ao Senhor. Temos a prova de que ele fez um excelente trabalho, com zelo e amor por nossa senhora e pela festa de Nazaré”, declarou Taveira sobre a escolha de manter Salame da Diretoria.

Fogos do encerramento

(Imagem: Carmem Helena / O Liberal)

Por volta das 21h45, ocorreu uma projeção de ‘vídeo mapping’ na fachada da Basílica de Nazaré pelo projeto “Cores, Sons e Sensações”. O espetáculo, que impressionou o público, contou a história das 12 virtudes de Nossa Senhora de Nazaré, além de também tratar sobre as graças alcançadas pelos devotos. No final, foi exibida a história de como os barnabitas chegaram em Belém, depois do achado da Imagem por Plácido, como o local se tornou a Basílica Santuário que é conhecida hoje, celebrando os 100 anos. Para finalizar, foi feita uma homenagem a Dom Alberto Taveira.

Como tradição, os fogos foram o ponto alto do espetáculo de encerramento do Círio 2023. A queima durou cerca de cinco minutos. Conforme divulgado pela organização, foram usados fogos de efeito pirotécnico de baixo ruído, respeitando a determinação da proibição de soltura de fogos de artifício com estampido em todo o Pará, integrante do Código Estadual de Proteção aos Animais.

Recírio

A Festividade de Nossa Senhora de Nazaré 2023 termina oficialmente nesta segunda-feira (23) com uma programação ao longo da manhã. Logo cedo, às 6 horas, a Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré subirá ao Glória. Em seguida, haverá a celebração da Missa campal do Recírio, na Praça Santuário, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Os católicos de Belém se despedem da Festividade com a procissão do Recírio, a última dos 15 dias de programação e que começa a partir das 7h30.

Nessa romaria - a de trajeto mais curto em comparação às demais romarias oficiais - a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré será conduzida por aproximadamente 800 metros. O andor com a Imagem da Virgem terá decoração de Djan Slaviero. Os devotos percorrem a passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário, seguindo pela travessa Generalíssimo Deodoro, Avenidas Nazaré e Magalhães Barata até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt.

A expectativa da Diretoria da Festa e do Dieese Pará é de que o percurso seja cumprido em até uma hora e reúna cerca de 50 mil pessoas.Ao todo, a Festividade de Nossa Senhora de Nazaré tem 14 procissões oficiais, sendo a romaria do Recírio a última delas. Após a procissão, a imagem fica na capela do colégio e depois segue para a Basílica Santuário, onde permanece durante o ano.