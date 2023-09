Círio 2023: Emoção marca visita da Imagem Peregrina ao prédio da TV Liberal, em Belém

A emoção marcou a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Nazaré ao prédio da TV Liberal, em Belém, na manhã desta segunda-feira (25). Às 10 horas, a imagem foi entregue por Franco Marcial, da Diretoria de Procissões, à diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, e, em seguida, à vice-presidente do Grupo, Rosângela Maiorana. Na sequência, a imagem foi entregue a outros colaboradores da TV e percorreu as dependências do prédio.

Por onde passava todos queriam tocar a imagem. Logo na entrada do prédio, houve a apresentação do Coral Cristais, do Centro de Terceira Idade Palácio Bolonha, e do grupo de violinistas Cordas de Maria. Superintendente da TV Liberal, Fernando Nascimento destacou a importância dessa visita. “É da maior relevância, porque é uma festa que se repete a cada ano. Há mais de 20 anos, seguramente, cumprimos esse ritual de trazer a imagem e toda a solidariedade em relação à festa de Nossa Senhora de Nazaré, que nós cobrimos desde a fundação da emissora”, afirmou.

Segundo ele, o primeiro grande desafio do trabalho jornalístico da emissora foi fazer a cobertura jornalística do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. “Na época, com todas as limitações de tecnologia, de pessoal, enfim, mas sempre estivemos fazendo essa cobertura. Isso era um projeto do seu Romulo (Maiorana), fundador do grupo, de que a gente estivesse sempre perto dessa grande festa, apoiasse, divulgasse, fortalecesse e fizesse com que as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré nos protegesse ao longo de todos esses anos”, contou.

Sobre a cobertura jornalística deste ano, Fernando Nascimento disse que o desafio sempre foi levar todos os detalhes do Círio para dentro dos lares das pessoas, que, por alguma razão, não podem estar nas ruas. “O Círio se tornou também, em grande medida, um evento paraense, no sentido de cobrir todo o nosso estado continental, a partir da transmissão da TV para todo o estado do Pará, via satélite, via internet”, disse.

Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal, afirmou que a visita de Nossa Senhora é muito importante porque o prédio da TV Liberal, na avenida Nazaré, no bairro de mesmo nome, está no trajeto do Círio. "A TV Liberal tem uma ligação forte com o Círio. Transmitimos o Círio de Nazaré desde 1976, ano de fundação da emissora. Em 1991, passamos a levar o círio para o mundo, por meio da internet", disse. "Então poder ter essa colhida, receber Nossa Senhora aqui na nossa casa, é muito de muita felicidade e orgulho", afirmou.

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana (à esquerda) e a vice-presidente do Grupo, Rosângela Maiorana, seguram a Imagem Peregrina da padroeira dos paraenses (Igor Mota/O Liberal)

LEIA MAIS:

"Essa é a visita mais esperada do ano na empresa", diz coordenador do Serviço Social da TV

Coordenadora do Serviço Social da TV Liberal, Ana Maura Lopes disse que essa é a visita mais esperada do ano na empresa. “Praticamente todos os dias temos visitantes aqui. Mas a visita da Imagem Peregrina é uma visita especial”, contou. “É aquela visita em que a gente prepara a empresa para recebê-la, em que a gente prepara o nosso coração para recebê-la. É uma tradição que a gente faz questão de manter, para manter viva essa chama da fé, da esperança, da renovação. Isso é um momento, assim, de muita paz, de muito amor, de muita fé, celebração, gratidão”, disse.

Trabalhando há 36 anos na TV liberal, o câmera Miguel Lacorte falou de sua emoção em tocar a Imagem Peregrina. “A gente se sente realizado e feliz. Eu renovo o meu espírito. Eu acompanho Nossa Senhora de Nazaré há muito tempo. Eu estava esperando a visita dela aqui na TV Liberal”, disse.

Padre Carlos José, pároco da Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, no bairro do Tenoné, que faz parte da Arquidiocese de Belém, celebrou uma missa e passou uma mensagem de fé e esperança renovada no amor de Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. “Ela é esta presença simples na sua pequenina imagem que quer nos trazer a boa notícia de Deus, através do testemunho que ela dá para nós - de mãe, de mulher e, acima de tudo, de discípula de Jesus”, disse.

“O povo paraense se identifica com Nossa Senhora porque é essa pessoa simples, essa pessoa do povo e, na imagem dela, nós percebemos e notamos tudo isso. Então para nós é uma alegria muito grande”, contou.