Círio 2023: Devotos já aguardam a Missa do Círio na Igreja da Sé, neste domingo (8)

Milhares de pessoas estão reunidas, desde as primeiras horas deste domingo (8), em frente à Igreja da Sé, onde em poucos minutos será celebrada a missa que antecede a procissão da edição 231° do Círio de Nazaré 2023. Tradicionalmente, a celebração está prevista para iniciar às 6 horas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Almoço do Círio é uma celebração particular para as famílias de devotos de Nazaré]]

Um dos momentos mais importantes e emocionantes entre as celebrações do Círio, os devotos costumam disputar lugar dentro da igreja para acompanhar a Missa do Círio e a expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré é que o local fique lotado. Antes da cerimônia, a multidão concentrada entrava cânticos em louvor a santa dos católicos.

"Olhando agora para Virgem Maria, que possamos nos consagrar na fé, no perdão e no amor de Deus", comentou o padre, diante de milhares de fiéis reunidos para o início da procissão.

Segundo a programação, o término da celebração ocorre às 7h. Após a cerimônia, a santa é levada para o atrelamento onde irá ocorrer a saída para a procissão.