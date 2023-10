Círio 2023: Descida do Glória emociona fiéis na Basílica Santuário

Centenas de fiéis se emocionaram no momento em que ocorreu a descida da imagem original de Nossa Senhora de Nazaré do Glória, neste sábado (7). O início da cerimônia, que simboliza a aproximação da Mãe de Nazaré com seus filhos, ocorreu por volta de 12h20 e foi realizada pelo Arcebispo Dom Alberto. Por volta das 12h30, iniciou o ritual de retirada da Imagem do Altar-mor porJorge Rezende, da diretoria do Círio de Nazaré. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

VEJA MAIS

A programação para a retirada da imagem original iniciou com a santa missa, às 7h, celebrada pelo Frei Gilson, de São Paulo. Logo após, ocorreram as orações e a adoração, junto aos devotos que estiveram na Basílica. Durante a cerimônia da retirada do Glória, a imagem original de Maria é retirada do altar principal que onde fica durante o ano e é colocada em um altar mais próximo dos fiéis.