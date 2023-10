Círio 2023: corda da procissão e berlinda de Nossa Senhora de Nazaré chegam à Sé

A corda do Círio e a berlinda que leva Nossa Senhora de Nazaré até a Basílica acabam de chegar à catedral da Sé. Devotos da santa aguardam a saída da imagem para a procissão, que parte logo após a Santa Missa Matutina, com encerramento previsto para as 7 horas da manhã.

O símbolo carregado por diversos pagadores de promessas foi conduzido pelos guardas da padroeira. Até o momento, a berlinda está em frente à Sé, próxima da imagem peregrina.

Milhares de fiéis se reúnem em volta da praça da Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral, e assistem à missa, celebrada pelo arcebispo Dom Alberto Taveira.