Crianças ganham asas no Círio de Nazaré; entenda a procissão do Carro do Anjo

Os anjos são símbolos da devoção católica e, como forma de homenagem, crianças de todas as idades ganham asas durante o Círio de Nazaré para identificar a realização de um desejo ou da graça alcançada. Para muitas crianças, a relação com Nossa Senhora de Nazaré começa desde o ventre, quando as mães fazem promessas em momentos difíceis da gravidez. Daí surgem também as crianças que se vestem de anjo para acompanhar as procissões.

VEJA MAIS

Por exemplo, a terapeuta ocupacional Aline da Cruz Pinho lembra da primeira vez que tentou realizar o sonho da maternidade, em 2021. Foram momentos difíceis, pois ela sofreu um aborto espontâneo. Mas Aline, com o apoio do esposo, não desistiu e no mesmo ano engravidou novamente. O pequeno Thomás, hoje com 2 anos, está pronto para mais um Círio de Nazaré.

Pais do pequeno Thomás, de 2 anos, vestem a criança de anjo para agradecer pelo nascimento do filho (Marcelo Lelis)

Para a procissão, a criança vai vestir um traje especial: a roupinha de anjo, que usa desde que nasceu apenas para acompanhar a romaria. O ato representa o pagamento da promessa feita pelos pais à padroeira dos paraenses.

"Tudo vai pela fé. Se a pessoa tiver fé, acreditar em Nossa Senhora, em Deus, tudo se realiza. Tenho muito amor porque eu creio, assim, que se não fosse pela a ‘Nazinha’, nós não teríamos nosso filho" - Aline da Cruz Pinho, terapeuta ocupacional.

Gratidão também é o sentimento que levou Louise Veiga Britto, de 26 anos, e a filha Cecília Britto Ferreira, de 8 anos, a acompanhar a Virgem de Nazaré. A pequena Cecília participa pela primeira vez da procissão.

Emocionada, Louise conta que decidiu vestir a filha de anjo como agradecimento pela cura da avó de Cecília. “Essa é uma maneira de agradecer pela cura de uma dor crônica na coluna de minha mãe. A doença perdurou por mais de duas décadas, até que no começo do ano, finalmente conseguimos encontrar um médico que foi capaz de nos ajudar a acabar com o sofrimento que atingia todos da nossa família”, relata.

Crianças vestidas de anjo

A tradição de vestir crianças de anjos vem das festas religiosas de Portugal dos séculos XVII e XVIII. No Pará, iniciou na segunda metade do século XIX, desde o primeiro Círio em 1793, com o nome de Carro do Anjo Custódio, Anjo da Guarda. Este símbolo teria sido incorporado ao cortejo por conta do pagamento de uma promessa do vice-governador da Província Ângelo Custódio, como uma espécie de voto pela cura da filha que estava doente.