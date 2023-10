Círio 2023: Com ritmo ligeiro, Traslado para Ananindeua termina 10 minutos antes do previsto

Em ritmo ligeiro, após aproximadamente 9h50 de procissão do Traslado, a berlinda com a Imagem Peregrina chegou à Igreja de Nossa Senhora das Graças, no centro de Ananindeua. A segunda romaria oficial do Círio de Nazaré percorreu cerca de 53 km e foi marcada com inúmeras homenagens à padroeira da Amazônia. Por volta de 17h50, ao chegar no destino final, a santa foi recebida por uma multidão.

Segundo a diretoria da festa, durante todo o percurso, cerca de um milhão e trezentas mil pessoas estiveram prestigiando a passagem da santa. No fim da procissão, Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém - que presidiu a missa de abertura na Basílica em Belém - celebrou a missa que inicia a noite de vigília até a celebração preparatória para a Romaria Rodoviária, que sai no sábado de manhã rumo a Icoaraci.

Emoção

Desde que saiu da Basílica, a imagem peregrina recebeu inúmeras homenagens por todo o percurso pela Avenida Governador Magalhães Barata. Uma das mais marcantes ocorreu em frente ao hospital Ophir Loyola, ponto tradicional de homenagens à padroeira dos paraenses. Recebida por fiéis, funcionários e pacientes, a imagem da santa foi retirada da berlinda e apresentada a quem estava aguardando, sob muitos aplausos, registros e dedicatórias emocionantes.

Já na Avenida Almirante Barroso, os devotos usaram as calçadas, sacadas e janelas de prédios e casas para verem a santa. Também aproveitaram o momento para agradecer ou fazer pedidos à mãe de Cristo. Em algumas passarelas da via, o tráfego de pedestres foi interditado.

Ainda na avenida Almirante Barroso, o Palácio do Governo prestou a tradicional homenagem à imagem de Nossa Senhora de Nazaré, com a participação de figuras políticas paraenses e nacionais. A passagem da imagem foi marcada pela presença do governador Helder Barbalho, ao lado da primeira dama, Daniela Barbalho, e de outros nomes do cenário político do estado.

Quando chegou em Ananindeua, um dos momentos mais marcantes e de grande emoção ocorreu quando a Procissão do Traslado estava no conjunto Cidade Nova, enquanto a berlinda recebia a homenagem na Paróquia Nossa Senhora do Amparo. Um homem em uma cadeira de rodas foi carregado por cima do ‘mar de gente’ até próximo a berlinda, para receber a benção da Imagem Peregrina.

Em outro ponto de Ananindeua, entre os devotos que acompanharam a passagem da Imagem Peregrina estava um torcedor do Paysandu chamado Victor Hugo. Emocionado, ele usava a camisa do Bicolor paraense e fazia um pedido especial para a santa: o acesso do time do coração à série B.

Após 30 km percorridos durante as seis horas e meia de procissão do Traslado, a imagem peregrina recebeu homenagens. Passando da metade do trajeto, a santa foi recebida com inúmeros aplausos e gritos de devotos ao chegar na Paróquia Santa Paula Franssineti, localizada no conjunto Cidade Nova VI e também na Paróquia Santo Inácio De Loyola, no Icuí-Guajará.

Ao chegar na BR-316, no trecho onde fica a praça matriz de Marituba, centenas de devotos ficaram emocionados ao conseguir ver de perto a santa. Nas homenagens, os fiéis celebraram, entoaram canções e derramaram muitas lágrimas de emoção.

Confira o percurso da procissão do traslado

O Traslado passou pela avenida Nazaré, avenida Magalhães Barata, avenida Almirante Barroso, BR-316, passagem São Benedito, passagem Jarbas Passarinho, rodovia Transcoqueiro, rodovia Mário Covas, avenida 3 corações, rotatória da Praça da Bíblia, estrada da Providência, WE 16, rua da Providência, avenida D. Vicente Zico, SN 03, WE 31 (CNV), avenida Dr. Nonato Sanova, travessa WE 32, SN 19, avenida Dom Vicente Zico, WE 53, avenida Milton Taveira, travessas WE 68, SN 21, WE 72 e 75, SN 23 e 24, avenida Arterial 5-A, Estrada do Icuí-Guajará, rua Santa Fé, rua Jovelina Carneiro, estrada do Guajará, avenida Independência, avenida Arterial 5-A, avenida Rio Solimões, Estrada do Curuçambá, avenida Cláudio Sanders, retornando para a BR-316.

Para auxiliar no percurso e no trânsito das vias, onde a imagem peregrina iria passar, estiveram envolvidos vários órgãos da força de segurança pública do estado. Entre eles, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 110 policiais e 62 viaturas, sendo 47 motocicletas e 15 carros; a Guarda de Nazaré; Detran e Batalhão Águia da PM, com cerca de 40 motociclistas; Guarda Municipal de Belém (GMB); Guarda Municipal de Ananindeua (GMA); Guarda Civil de Marituba (GCM); Polícia Militar (PM), Semob; Semutran; e Corpo de Bombeiros, totalizando mais de 180 servidores envolvidos diretamente com a escolta.