Círio 2023: Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré passa por manutenções finais

A manutenção na Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré está na reta final. Na manhã desta segunda-feira (25) o veículo, que está na Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, recebeu reparos estruturais, na pintura e também na parte elétrica. Segundo a Diretoria da festa de Nazaré (DFN), o serviço, que ocorre todos os anos, deve ser finalizado até o final desta semana para que a berlinda fique reservada aguardando a grande festa do Círio de Nazaré 2023.

Acácio Gonçalves (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Os retoques são importantes devido ao longo percurso que deve fazer durante as procissões. Neste ano, a Berlinda passa por uma revitalização completa na pintura. Segundo Acácio Gonçalves, sócio diretor da empresa que faz a restauração, a manutenção foi necessária devido ao desgaste. Ele conta que também fará um processo de envelhecimento na tinta, pois o último ocorreu em 2014.

“Ano passado fizemos pequenos reparos em áreas que já estavam bastante desgastadas e esse ano estamos fazendo um folhamento e revitalização completa. São colocadas folhas de ouro na estrutura e passamos uma química para a folha aderir e se tornar uma espécie de tinta. Ela não deixa de ser uma pintura, mas é uma pintura sólida. Depois vamos fazer um processo de envelhecimento para que ela não fique tão reluzente e estrague a estrela maior que é a imagem da santa. E também para não incomodar a visão das pessoas, na horas do foco e das luzes, a gente abaixou o tom do douramento. Quando há uma limpeza boa e um cuidado, há uma durabilidade de uns cinco ou seis anos”, explica.

Ele conta que a estrutura de madeira também passa por uma revitalização. “Nós também estamos fazendo a recuperação da estrutura em si, pois passa por danos ou fissuras. Passamos uma base em cima e colocamos pequenas estruturas de madeira para fazer a ligação dela, para que fique toda estruturada e estabilizada. Além disso, tem o trabalho de acabamento”, diz Acácio.

Ronaldo Pinheiro (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Conforme o Diretor de engenharia e patrimônio da DFN, Ronaldo Pinheiro, os reparos iniciaram a cerca de três semanas. Além da pintura, a parte elétrica e motora também será restaurada.

“Nós fizemos uma revisão na iluminação, que é contida com cabos ópticos e é verificado se existe algum problema. Se existir, fazemos a troca do sistema de força da berlinda que dá energia para esses cabos. E a revisão do carro que leva berlinda, na parte de pneus, de sistema de freios. Tudo dura cerca de duas semanas. Até o final da semana vamos finalizar para poder ficar tudo certinho para a trasladação e para o Círio”, afirma.

Pintura da berlinda (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Visitação

Segundo Ronaldo Pinheiro, o público tem a oportunidade de visitar a berlinda quando passar o período de festejos do Círio.

“A berlinda fica guardada aqui no salão da estação Estação Padre Luciano brambilla, aqui na área do arraial. Ela fica o ano todo aqui em exposição e quem quiser visitar pode vir aqui visitar. E só sai daqui do salão para a transladação e para o Círio, depois ela volta para cá.”, declara.