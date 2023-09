Círio 2023: Arraial de Nazaré será aberto ao público nesta sexta-feira

O Arraial de Nazaré, montado no estacionamento da Basílica Santuário, em Belém, foi aberto ao público às 16h desta sexta-feira (29). O espaço conta com mais de 100 permissionários e em torno de 70 barracas, onde serão comercializados os mais diversos itens, além do parque ITA. Durante a quadra nazarena, que se estende de de 8 a 22 de outubro, o parque de diversões funcionará das 16h às 23h. No período anterior e posterior à festividade, a área de lazer estará aberta ao público das 16h às 22h, de segunda a quinta-feira, e das 16h às 22h30, às sextas, sábados e domingos. O espaço permanecerá funcionando até 26 de novembro.

Durante o arraial, o público poderá encontrar no complexo das barracas comidas, artesanatos, artigos religiosos, brinquedos, artigos de miriti e bijuterias, entre outros. No parque ITA as atrações ficam por conta dos brinquedos como a autopista, Booster, Crazy Dance, Evolution, Kataclisma, King Loop, Free Style, trenó fantasma, roda panorâmica, montanha-russa e carrossel.

Em 32 anos, esta é a 30º vez que o parque ITA participa do Círio de Nazaré. “Os únicos momentos em que não tivemos a montagem do parque foi durante a pandemia, em 2020 e 2021. Nossas expectativas são as melhores possíveis. A meta é superar o público do ano passado, e não apenas na quinzena oficial do Círio. Para isso estamos trazendo novidades, como é o caso da Praça Ecológica, um espaço de convivência no interior da feira onde pretendemos realizar eventos de menor porte e apresentar pequenos shows musicais. Além da programação normal, estamos planejando algumas surpresas na própria área do arraial, as quais serão oportunamente divulgadas", conta o diretor de Arraial e Arrecadação, Albano Martins.

História

O Arraial de Nazaré é uma tradição que começou na primeira edição do Círio de Nazaré, em 1793. Na época, consistiu em uma grande feira de produtos agrícolas. O Arraial começou a ser chamado desta forma em virtude da construção das casas em volta da ermida de Plácido após o achado da imagem, aproveitando-se do grande fluxo de peregrinos que passou a ocorrer desde então. As primeiras festas de Nazaré eram realizadas no mês de setembro, época do verão amazônico, quando a intensidade de chuvas diminui. Para a realização do primeiro Círio, o governador organizou uma grande feira de produtos agrícolas vindos de diversos municípios, até mesmo providenciando transporte de pessoas e mercadorias pelos rios de lugares distantes de Belém.

Segundo pesquisadores e historiadores, no início era realizado em frente à Basílica, onde hoje está situada a Praça Santuário de Nazaré, antes chamada de Conjunto Arquitetônico de Nazaré (CAN). No entanto, com o passar do tempo, mudou de lugar e se aprimorou. Passou a ser formado por uma série de brinquedos direcionados para o divertimento dos fiéis, bem como por várias barracas de venda de artesanato, comidas típicas e outros produtos.

No entanto, o funcionamento do arraial nazareno no século XIX não se resumia à mera exposição e venda de “produtos regionais”. Além das barracas fixas, a movimentação do público era acompanhada pelo comércio ambulante, jogos, danças coletivas negras, indígenas (lundu, chorado, cateretê, dança do bagre, mandu-sarará e bambiá) e europeias (dança das saloias e dança das camponesas), além de apresentações musicais (normalmente apresentações de bandas) e teatrais.