Círio 2023: 41ª edição do Círio da Polícia Militar é celebrado com procissão por bairros de Belém

Na manhã desta quinta-feira (5) foi celebrada a 41ª edição do Círio da Polícia Militar. O evento é uma homenagem dos profissionais de segurança pública do estado à Nossa Senhora de Nazaré e ao Círio 2023. A procissão saiu da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Antônio Barreto, e percorreu algumas ruas de Belém, realizando paradas para orações e reflexões.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré 2023: veja que horas começa, quanto tempo dura e qual dia da principal procissão]]

[[(standard.Article) Círio de Nazaré 2023: quantas e quais são as romarias do Círio?]]

(Imagem: Igor Mota / O Liberal)

A caminhada de homenagem contou com a presença de cerca de 300 pessoas, entre militares, familiares de PMs e também membros das comunidades por onde a procissão passou. Durante o percurso, a banda de música da Polícia Militar tocava canções religiosas para animar os participantes. Segundo o Coronel Carmo, que fez parte da organização da homenagem, o evento celebra as bênçãos alcançadas pelos agentes.

“É mais um momento de graça e alegria. Um momento de pedir bênçãos a Deus, mas principalmente de agradecer pelos 205 anos da Polícia Militar. Por termos a oportunidade de servir e proteger o cidadão parense”, afirma.

Durante o percurso, os agentes realizaram paradas de homenagem, como no Batalhão de Polícia Escolar. A procissão seguiu até um oratório no Palácio do Governo, na Av. Almirante Barroso. Logo depois, seguiu para o Comando Geral da Polícia Militar do Pará.