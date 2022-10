Círio 2022: voluntários da Assembleia de Deus já se mobilizam para auxiliar romeiros

No segundo domingo de outubro, quando é celebrada a grande procissão do Círio de Nazaré, os promesseiros que enfrentam 3,6 quilômetros de caminhada, da Catedral Metropolitana à Basílica Santuário, recebem amparo em um dos pontos do trajeto: a esquina da Avenida Nazaré com a travessa Doutor Moraes. Lá, os evangélicos da Igreja Assembleia de Deus Blindados no Senhor recebem os romeiros, com a distribuição de água e café da manhã.

Este ano, a igreja já se mobiliza para retomar a ação solidária “Eu+Você+Jesus”, após dois anos de romarias oficiais suspensas em decorrência da pandemia da covid-19. Em 2022, serão distribuídos café da manhã para 5 mil pessoas e 15 mil copos de água. Os voluntários do projeto se organizam em grupos de missões para conseguir doações e dinheiro para custear os gastos. São mais de 100 pessoas, membros da congregação e de outros templos, distribuídas em equipes como limpeza, decoração, segurança e sucos e frutas.

O objetivo do trabalho, segundo a organização da ação, é “aproximar as pessoas de Deus e materializar o maior dos mandamentos deixados por Ele aos homens, no livro de São Marcos 12:30-31: 'Amai a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo'”. A missão da Blindados no Senhor é quebrar o paradigma de que há rivalidade entre católicos e evangélicos e derrubar qualquer tipo de preconceito religioso.

“É uma atitude para reforçar que somos ligados uns aos outros - pelo amor a Deus e ao próximo”, destaca o pastor Zildomar Campelo, idealizador do projeto. Além da distribuição de café da manhã e água mineral, a programação também inclui atendimento espiritual e apresentações musicais.

No sábado que antecede o Círio, por volta de 23h, após a trasladação, a igreja realiza uma Vigília Musical, com apresentação de várias bandas em estilos variados, até às cinco da manhã, quando o templo começa a ser organizado para receber o público. A Blindados no Senhor Jesus é aberta ao público por volta das 6h e segue até o final do Círio.

O projeto chega, em 2022, a sua 11ª edição. A ação começou em 2012. O "Eu + Você = Jesus" é uma iniciativa do Pastor Zildomar Campelo, e tem o apoio do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e do Pastor Presidente da Assembleia de Deus, em Belém, Samuel Câmara.

Programação

30.09 – Vigília Musical de consagração (apresentação de bandas e Palavra)

05 e 06.10 – Culto de Consagração a Deus pelo projeto ‘Eu+Você+Jesus’

07.10 – Chegada dos copos de água/ Caminhada de oração pelas ruas de Belém

08.10 – Decoração da igreja para receber o público/Preparação de pães, corte de bolo, frutas/Vigília Musical

09.10 – Distribuição de café da manhã para 5 mil pessoas e 15 mil copos de água