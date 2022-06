Círio 2022: segunda caminhada Círio Todo Dia será nesta quinta-feira (09/06), em Belém

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) realiza o segundo momento do Círio Todo Dia nesta quinta, 9 de junho, a partir das 19h30, com saída da Basílica Santuário. O projeto foi lançado em fevereiro deste ano com o objetivo de promover a realização do percurso do Círio em qualquer dia do ano, permitindo que romeiros e turistas possam percorrer o trajeto em uma caminhada com orações. E assim, pagando promessas ou somente apreciando o local e conhecendo a história de parte da cidade.

O percurso é o mesmo da Trasladação e da procissão principal do domingo do Círio, com saída da Basílica Santuário, percorrendo avenida Nazaré, avenida Presidente Vargas e Boulevard Castilhos França, com destino à Sé. O retorno, logo em seguida, é pelo percurso do Círio, até a Basílica. “Desta vez, vamos realizar no período noturno para avaliar as dificuldades do percurso durante a noite, tal como iluminação e segurança”, destaca Antônio Salame, coordenador do Círio 2022.

Ruas do trajeto do Círio não serão fechadas

A DFN informa que a Guarda de Nazaré acompanhará todo o percurso para garantir a segurança dos presentes. As ruas do percurso não serão fechadas, pois a caminhada será realizada normalmente pelas calçadas. “Estamos também aguardando a aprovação dos órgãos competentes para a instalação dos totens sobre os pontos turísticos do trajeto”, conclui Salame. A próxima edição ainda será agendada.