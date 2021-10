Círio 2021 encerra com imagem peregrina sendo levada para o meio do povo

Após seis horas e muitos percalços, o Círio de Nazaré 2021 terminou com surpresa. Os fiéis que esperavam próximo da Basílica pela chegada da imagem peregrina viram os protocolos serem quebrados. A diretoria da festa decidiu, no final da programação, retirar a imagem da Berlinda, que foi colocada na Praça Santuário, e dar uma volta pelas ruas que ficam ao redor da Basílica, emocionando a todos.

A procissão

A procissão começou com a missa na Catedral da Sé. Em sequida, a imagem foi colocada no carro aberto e, ao invés de se dirigir logo para onde estava o helicóptero, foi para perto da multidão que acompanhava a missa que deu início a “procissão” de domingo. Dom Alberto Taveira explicou o motivo da aproximação da imagem, que se repetiria no final.

“Eu tenho que encontrar forma de fazer o círio chegar até a Basílica. Então, o que eu vou fazer, vou entregar Nossa Senhora de Nazaré a vocês. O Círio é do povo. O povo é que faz o Círio”, afirmou o arcebispo de Belém, que em seguida, pediu para que todos estendessem as mãos para receberem as benções de Nossa Senhora de Nazaré. Para isso, Dom Alberto ergueu a imagem.

Só então que o roteiro programado seguiu, com a imagem se dirigindo até o píer da Casa das Onze Janelas. No local, o sobrevoo não iniciou logo. Primeiro porque os aviões da Esquadrilha da Fumaça homenagearam Nossa Senhora de Nazaré com a frase “Círio de Nazaré”. Depois, a espera continuou um tempo porque eram muitos urubus no céu e atrapalharam a saída do helicóptero. A situação se resolveu e começou o sobrevoo pela Região Metropolitana de Belém.

O sobrevoo demorou um pouco mais que no ano passado. O helicóptero sobrevoou os hospitais da Grande Belém e, antes de seguir para a Basílica, ainda fez uma parada no Graesp (Grupamento Aéreo de Segurança Pública). Depois, retomou o caminho pelo ar até a Basílica.

Próxima aos devotos

Na chegada no Centro Social de Nazaré, a imagem foi levada até a grade localizada na avenida Gentil Bittencourt. Muitas pessoas estavam nesse local para ver a padroeira dos paraenses. Em seguida, foi colocada na berlinda e seguiu até a Praça Santuário, onde seria novamente quebrado o protocolo e emocionar os fiéis.

A imagem foi retirada da berlinda e deu uma volta entre as ruas que cercam a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

O caminho começou na avenida Nazaré, depois foi para a travessa 14 de março, retornou pela Nazaré e passou pela travessa Alberto Ramos até a Generalíssimo. Após a “volta olímpica”, a imagem foi colocada na berlinda e ficará na Praça Santuário até o final da quadra nazarena.