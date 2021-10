Cerca de 400 mil pessoas participaram do Círio 2021 nas ruas de Belém

Cerca de 400 mil pessoas participaram do Círio de Nazaré 2021, neste domingo (10), nas ruas do centro de Belém. A estimativa é do Sistema de Segurança Pública do Pará, ainda em balanço preliminar divulgado por volta das 14h. Ainda falta o dado final ser consolidado, pelo corredor que percorreria a imagem na berlinda, totalizando um percurso de 3 km.

Militares do Corpo de Bombeiros, policiais militares, agentes de trânsito, da Defesa Civil, e demais órgãos que compõem a operação Círio 2021, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (Segup), estiveram nas ruas para resguardar a vida dos que foram prestar homenagens.

O planejamento inicial não contemplava o fechamento das vias, uma vez que não teria procissões oficiais, porém, na noite do sábado e a manhã de domingo (09 e 10), policiais militares, guardas municipais de Belém, do Detran e da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) fecharam as vias para impedir o fluxo de veículos e resguardar a vida dos fiéis. Conforme o público ia avançando, as vias tomavam o seu fluxo como de costume.

O secretário adjunto de operações da Segup, Coronel Alexandre Mascarenhas, avaliaou a operação positivamente e destaca que não houve nenhuma ocorrência com gravidade. “Todo o planejamento que foi feito pelo sistema de segurança pública, através dessas instituições integradas, foi cumprido pelas instituições e tivemos êxito em todas as ações que foram desenvolvidas nas ruas”, disse.

Neste domingo do Círio, houve trabalho potencializado dos órgãos de segurança pública e defesa social com planejamento especial coordenado pela Segup."Toda a segurança necessária esteve nas ruas para que o povo pudesse cumprir a sua devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Neste domingo, o sistema de segurança resolveu fechar todas as vias transversais ao trajeto que é tradicional do Círio e tudo transcorreu normalmente. Notamos poucas ocorrências envolvendo saúde, poucas ocorrências também envolvendo o entorno do Centro de Nazaré e conseguimos dar toda segurança para quem acompanhou o trajeto”, afirmou o coronel.

Monitoramento

Cada momento foi acompanhado pelos representantes de mais de 15 instituições que compõem a operação e estavam presentes no novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). De maneira virtual e em tempo real, mais de 20 câmeras de monitoramento instaladas no percurso foram acompanhadas pelo CICC que, caso houvesse necessidade, teriam tempo hábil para a tomada de decisão mais eficaz e imediata.

Também houve o uso, de forma inédita, de câmeras corporais (body cams) para somar as ações, além dos equipamentos de vídeo que realizam a leitura de placas veiculares e conseguem identificar irregularidades administrativas e criminais do proprietário do veículo.

Ocorrências

Nos seis postos da Cruz Vermelha instalados no percurso, apenas uma ocorrência de maior potencial foi registrada. Uma pessoa apresenta sintomas característicos de um Acidente Vascular Isquêmico e foi conduzida até o Pronto Socorro Municipal. As polícias Civil e Militar não computaram nenhuma ocorrência agravante.