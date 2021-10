Devotos se emocionam com sobrevoo da Virgem de Nazaré sobre a Santa Casa

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará será o quarto hospital visitado pela imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que neste domingo de Círio fará um sobrevoo por hospitais da Grande Belém. No entanto, a instituição de saúde mais antiga do estado foi a primeira a receber uma bênção e homenagem com chuva de pétalas de rosas. Do lado de fora, muitas pessoas nem sabiam e começaram a chegar para esperar a passagem da santa.

Luciana Rodrigues, 35 anos, lavradora cametaense, foi uma das que se preparou para a passagem da santa pela Santa Casa assim que soube. Ela está com a cunhada internada e foi para a rua com a expectativa de acompanhar o momento da chuva de pétalas. A promesseira já estava com a viagem marcada para a capital. Em 2020, ficou doente e se pegou com Deus e a Santa para ser curada. Mãe de cinco filhos, com a fé e os medicamentos receitados, fez o tratamento durante dois meses. Ao refazer os exames, descobriu que estava curada .

Dona Luciana fez uma rápida saída para tentar ver a passagem da imagem pela Santa Casa (Igor Mota / O Liberal)

"Estou feliz e ansiosa pelo momento. É a primeira vez que acompanha o Círio, mesmo de uma maneira diferente porque precisa acompanhar diariamente a cunhada no hospital", relatou Luciana.

A aposentada Valéria Cláudia, de 62 anos, nasceu na Santa Casa de Misericórdia. Ao ser abandonada no primeiro dia de vida, ela foi batizada por dom Zico e desde então é devota de Nossa Senhora. Ela conta que foi embora para Paragominas e retornou no ano passado, ainda mora no mesmo bairro porque tem uma relação afetiva forte. Em mais um círio sem procissão oficial, ela reza diariamente para que Maria cure todas pessoas acometidas pela covid-19. Ela está na expectativa para que a Trasladação retorne para voltar a pagar a promessa.

Outro devoto pego de surpresa com a notícia da passagem da santa foi o taxista João Torres, que há 30 anos trabalha num ponto da Santa. "Vou estar aqui, trabalhando. E se ainda não estiver com corrida, serei mais um sorteado para assistir a essa dádiva de Deus", contou, já olhando para os céus, na expectativa de garantir que a visão estará livre.

Dona Glória se emocionou com a passagem da Virgem de Nazaré pela Santa Casa (Karoline Caldeira / O Liberal)

Entre muitas lágrimas, Dona Glória levanta as mãos para o céu e agradece pelas bênçãos alcançadas. Emocionada, ela conta que mesmo sem procissão oficial, a energia é a mesma. Chorou de alegria.

O casal Roneide Lima e João Seixas veio de Oriximiná para acompanhar o Círio. Há mais de 10 anos, visitam a capital para participar da Festa Nazarena. Não estavam sabendo da chuva de pétalas, mas estão felizes com as homenagens nos hospitais.

