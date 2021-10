Confira o trajeto de sobrevoos da imagem peregrina no Círio 2021

Com objetivo de aproximar os devotos de Nossa Senhora de Nazaré ainda mais da sua padroeira, após a Missa na Catedral de Belém, realizada na manhã deste domingo (10), ocorrerá uma breve homenagem da Esquadrilha da Fumaça, com passagem pela igreja. A Imagem Peregrina sai do píer na Casa das 11 Janelas, às 8h30, e faz um sobrevoo pela cidade, passando por alguns hospitais, iniciando no Hospital da Marinha.

O trajeto continua seguindo pela Ordem Terceira, Hospital do Exército, Santa Casa e PSM da 14 de março (estes dois recebem homenagem com pétalas de rosas jogadas), Beneficente Portuguesa, Hospital Amazônia, Ophir Loyola (com homenagem de pétalas), Hospital Unimed, PSM do Guamá (com homenagem de pétalas), Hospital HSM, Porto Dias (com homenagem de pétalas), Hospital da Aeronáutica, Metropolitano e Abelardo Santos, que também recebem homenagem de pétalas.

Em seguida, a Imagem retorna para o Hangar do GRAESP, no aeroporto, e aguarda para fazer um novo sobrevoo pelo trajeto do Círio, às 11h, pousando no estacionamento da Basílica, para acessar a Berlinda e entrar na Praça Santuário, onde ficará em exposição durante a quinzena do Círio. O público só terá acesso à Praça depois das 12h, quando se inicia a Missa de encerramento na Basílica Santuário, presidida pelo bispo auxiliar Dom Antônio de Assis Ribeiro. O acesso à Missa será permitido, porém controlado.

