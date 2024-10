Chega ao fim o Traslado dos Carros, primeira procissão do Círio 2024

Após cerca de 2h30, chegou ao fim o Traslado dos Carros, primeira procissão do Círio deste ano. O trajeto da romaria que integra a festividade começou às 20 horas desta quarta-feira (9/10), partindo da Basílica Santuário, em Nazaré. O Traslado se estendeu por 5km pelas ruas de Belém, com destino ao Parque Urbano Belém Porto Futuro, no bairro do Reduto.

Esta foi a terceira edição da romaria, oficializada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e a Arquidiocese de Belém em 2019. Além do carro berlinda, que conduz a Imagem Peregrina, existem outros 13 no traslado, que percorre as ruas da capital paraense.

Veja quais foram os carros conduzidos no Traslado:

1. Carro de Plácido

2. Barca da Guarda Mirim

3. Barca Nova

4. Cesto de Promessas

5. Barca com Velas

6. Barca Portuguesa

7. Barca com Remos

8. Carro Dom Fuas

9. Carro da Sagrada Família

10. Carro da Saúde

11. Quatro Carros dos Anjos, que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré

Traslado