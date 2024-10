Quando começa a Feira de Artesanato do Círio 2024? Confira datas, local e horários

O período do Círio de Nossa Senhora de Nazaré é marcado por fé, devoção e arte. Em sua 12ª edição, a Feira de Artesanato do Círio (FAC) ocorre em Belém do Pará, entre os dias 10 e 16 de outubro. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae/PA) é responsável pela realização do evento.

A FAC une a Feira do Miriti e a Feira do Círio no Parque Urbano Belém Porto Futuro (Rua Belém, S/N - Reduto. Próximo à Estação das Docas). A Feira do Miriti é natural de Abaetetuba e colore a capital paraense artesanato amazônico, tradicional e sustentável. Por outro lado, a Feira do Círio reúne diferentes tipologias de artesanato, vindas de diversos municípios do Pará.

A FAC ocorre entre os dias 10 e 16 de outubro (Cristino Martins)

O horário de funcionamento da feira é de 10 horas a 22 horas. No domingo do Círio, 12 de outubro, a FAC é aberta de 15 horas a 22 horas unicamente.

A Feira de Artesanato do Círio 2024 deve receber cerca de 60 mil pessoas (Cristino Martins)

Nesse ano, o evento recebe Barbados como país convidado e apresenta variedade de produtos, como cerâmicas e gemas. Artesãos paraenses formalizados ou com a Carteira do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) participam da Feira de Artesanato do Círio. Estima-se que 60 mil visitantes passem pela programação e cerca de R$ 1,5 milhão seja gerado, conforme dados do Sebrae/PA.

Serviço

Feira de Artesanato do Círio (FAC)

Data: 10 a 16 de outubro

Horários: 10 horas a 22 horas, exceto no domingo de Círio (12 de outubro) que ocorre de 15 a 22 horas

Local: Parque Urbano Belém Porto Futuro (Rua Belém, S/N - Reduto. Próximo à Estação das Docas)

