Brinquedo apresenta defeito e pessoas ficam de cabeça para baixo no Arraial de Nazaré, em Belém

Um brinquedo apresentou defeito e as pessoas ficaram de cabeça para baixo durante alguns minutos, na noite de segunda-feira (21), no parque de diversões Ita, no Arraial de Nazaré, em Belém. Segundo a TV Liberal, o problema ocorreu por volta das 19 horas. A equipe técnica do parque virou o brinquedo e as pessoas saíram do equipamento. Apesar do susto, ninguém se feriu. O defeito ocorreu no brinquedo Free Style.

Segundo a administração do parque informou à Redação Integrada de O Liberal, todos os brinquedos radicais do Ita têm um dispositivo em que, caso haja algum sinistro, ele automaticamente para. O problema ocorreu porque quebrou uma mangueira de ar que fica conectada a uma das cadeiras. Ao quebrar, automaticamente o brinquedo parou, e quando ele para, para pela parte de baixo. “O operador técnico foi lá e consertou a mangueira e fez a conexão novamente. E, automaticamente começou a funcionar”, explicou. “Não foi nenhum acidente, não foi nada de gravidade. Foi simplesmente um fator chamado segurança no brinquedo. Nada de despencar, nada de quebrar”, afirmou a administração.

O tradicional Arraial de Nazaré funciona no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré. Após as vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros, que verificaram a segurança de todos os brinquedos do parque de diversões ITA, o espaço foi liberado para receber o público, a partir de 28 de setembro.

O ITA Center Park trouxe 19 brinquedos. Há 33 anos contribuindo para a diversão do público, este ano a organização disponibilizou muito mais brinquedos e atrações inéditas, como uma roda gigante maior, uma montanha-russa com looping e o Turbo Drop, que consiste em uma torre com queda livre de 40 metros de altura. O Mexicano, que fez sucesso em 2023, também estará de volta.

O Ita é um parque de diversões itinerante que visita diferentes cidades do Brasil. O parque foi fundado em 1985 e é um dos maiores parques de diversões itinerantes do Brasil. Possui mais de 20 atrações, incluindo montanhas-russas, brinquedos radicais, brinquedos para crianças e adultos.