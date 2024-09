Corpo de Bombeiros realiza vistoria no Arraial de Nazaré para o Círio 2024

Na manhã desta sexta-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM/PA) realiza a vistoria técnica do Parque de Diversões ITA no Arraial de Nazaré, instalado no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré. A inspeção, que começou às 11h, busca garantir a liberação do funcionamento do espaço. Caso seja liberado, o Parque deve abrir ao público ainda hoje, a partir das 17h.

Durante a vistoria, os bombeiros verificam as condições de segurança de todos os brinquedos do parque. Antes dos testes elétricos, a verificação começou pelas possíveis panes em caso de queda de energia, como a liberação das travas de segurança de forma manual.

Os testes na parte elétrica dos brinquedos iniciaram por volta de 11h40, após o fornecimento de energia no local onde o parque irá funcionar. Depois de ligados, todos os equipamentos serão testados pela equipe dos Bombeiros.

Foto: Gabriel da Mota / Especial