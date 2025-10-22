Capa Jornal Amazônia
'BERLINDA 360' leva fiéis ao coração do Círio de Nazaré por meio da realidade virtual

A experiência passa a integrar a programação permanente do Museu, na Estação Padre Luciano Brambilla, onde a Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré permanece disponível para visitação

Dilson Pimentel
fonte

BERLINDA 360: a instalação imersiva que permite ao visitante sentir-se no coração do Círio de Nazaré, cercado por 2,5 milhões de devotos, em qualquer época do ano (Foto: Rosana Pinto/Ascom da DFN)

Como parte do Museu Interativo Memória de Nazaré, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) lança, nesta quinta-feira (23), a BERLINDA 360, instalação imersiva que permite ao visitante sentir-se no coração do Círio de Nazaré, cercado por 2,5 milhões de devotos, em qualquer época do ano. A experiência passa a integrar a programação permanente do Museu, na Estação Padre Luciano Brambilla, onde a Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré permanece disponível para visitação.

O local conta com múltiplos óculos de realidade virtual, disponíveis para visitação. A iniciativa tem patrocínio do Ministério do Turismo. Além da BERLINDA 360, o museu apresenta a exposição Devoção Mariana Mundial e o APP de Visita Guiada, compondo o pacote de atualizações do Museu Interativo Memória de Nazaré para a COP30, com o objetivo de receber bem o público internacional, líderes religiosos e representantes da Santa Sé. As informações são da Ascom da DFN.

Há três experiências imersivas disponíveis o ano todo. São elas: BERLINDA 360: experiência em realidade virtual que coloca os visitantes ao lado de Nossa Senhora durante a procissão do Círio de Nazaré; Devoção Mariana Mundial: vídeos imersivos das 14 procissões oficiais do Círio e expressões de fé em 10 santuários no Brasil, Portugal, Itália, França e México, com destaque para a primeira bênção e Ave-Maria rezada pelo Papa Leão XIV após o conclave, em maio deste ano; APP de Visita Guiada: tour do Museu Interativo em cinco idiomas (português, inglês, espanhol, francês e italiano), com orientação passo a passo, apresentando a história da devoção desde a Terra Santa até o achado de Plácido, na Amazônia.

Conteúdos adicionais:

Holograma do novo manto 2025, com o tema “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”.

Percurso pela Devoção Mariana Mundial, incluindo registros da Imagem Peregrina em Ave Maria (Flórida, EUA), visita ao Cristo Redentor, e vídeos de dias santos nos santuários de Nossa Senhora de Nazaré e Fátima (Portugal), Guadalupe (México), Lourdes e Nossa Senhora das Graças (França), e Aparecida, em São Paulo.

A BERLINDA 360 e os conteúdos da Devoção Mariana Mundial são assinados pela empresa californiana Simulated Reality, dirigida pelo cineasta paraense Danilo Moura Silva, recentemente premiado em Hollywood com o Monolith Award - Technology Breakthrough & 2025 Festival Award, pela inovação em realidade virtual aplicada a exposições imersivas em hospitais, museus e eventos internacionais.

Serviço:

Lançamento: quinta-feira, 23 de outubro

Hora: a partir das 17h

Local: Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré (área do Arraial de Nazaré).

Abertura ao público a partir de 23 de outubro

Valores de entrada:

Museu Interativo Memória de Nazaré: R$ 20,00

Estação Padre Luciano Brambilla e BERLINDA 360: R$ 20,00

Pacote promocional (duas experiências): R$ 30,00

Horários de funcionamento:

Museu Memória de Nazaré: 9h às 13h e 14h às 20h, até dia 26/10

Estação Padre Luciano Brambilla: 14h às 18h

Durante a COP 30: 9h às 13h e 14h às 18h (tanto na Estação quanto no Museu Memória de Nazaré). Sábado das 8h às 12h

APP de visita guiada: disponível em português, inglês, espanhol, francês e italiano.

Venda de ingressos: Museu Interativo Memória de Nazaré, no Centro Social de Nazaré, ao lado da Basílica Santuário, área do Arraial de Nazaré.

A Simulated Reality é uma empresa da Califórnia especializada em experiências imersivas para museus, hospitais e eventos, com foco em educação, turismo de fé e bem-estar. A empresa foi premiada com o Monolith Award - Technology Breakthrough em Hollywood pela inovação no uso de realidade virtual aplicada a peregrinações e Dias Santos da Devoção Mariana no mundo.

 

