Belém começa a respirar o Círio 2025; confira a agenda de eventos de agosto a outubro

Para quem vive intensamente o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a contagem regressiva para a maior manifestação religiosa do Brasil recomeça assim que a edição anterior termina. E embora o ponto alto das celebrações seja em outubro, é em agosto que o clima nazareno toma conta da cidade. Com a agenda oficial divulgada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), os primeiros grandes eventos de 2025 já começam a mobilizar, neste mês, voluntários e devotos.

O pontapé inicial da preparação espiritual será hoje, com o Encontro de Formação dos Dirigentes de Peregrinação. O evento, marcado para às 8h na sede campestre da Assembleia Paraense, reúne milhares de voluntários que recebem as orientações para levar as imagens da Virgem de Nazaré aos lares, instituições e empresas, espalhando a mensagem do Evangelho e refletindo sobre o tema deste ano: “Maria, Mãe e Rainha de toda a criação”. O momento será marcado pela presença da Imagem Peregrina e celebração presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Julio Endi Akamine.

Treinamento da Guarda de Nazaré para o Círio: momento capacita os membros do grupo e é marcado pela renovação da fé (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Em paralelo, também acontece hoje, a partir das 7h, o treinamento da Guarda de Nazaré e a revisão das estações da corda, no estacionamento do Centro Social de Nazaré. A atividade reúne equipes de atrelamento, núcleos da cabeça da corda, das estações e da berlinda, além da retaguarda, e tem atenção especial aos novos guardas formados neste ano, que se preparam para as primeiras grandes procissões. O treinamento inclui simulações de situações que podem ocorrer durante o trajeto da Trasladação e do Círio, além da vistoria nas estruturas metálicas que sustentam as estações da corda, reforçando a segurança dos promesseiros.

Amanhã (25), a fé e o voluntariado recebem uma bênção especial no Dia do Mandato. As quatro missas celebradas na Basílica Santuário de Nazaré (7h, 9h, 12h e 18h) serão dedicadas ao envio oficial de todos os envolvidos na organização das peregrinações. A última missa, das 18h, será celebrada por Dom Julio.

Ainda em agosto, um momento de grande expectativa define quais escolas serão responsáveis pela condução dos carros de promessa no Círio 2025. O Sorteio dos Carros será realizado na quinta-feira, 28 de agosto, às 19h, no Auditório Dom Zico, localizado no Centro Social de Nazaré.

Setembro: preparativos finais

Com a chegada de setembro, o ritmo dos preparativos para o Círio 2025 se acelera, focando em eventos que unem a comunidade e alinham a complexa logística da festividade, como o Lançamento Oficial do Arraial 2025, agendado para o dia 18, quinta-feira, às 19h, nos espaços Capela Bom Pastor e Casa de Plácido. Este evento dá a partida para a organização do tradicional espaço de lazer, gastronomia e entretenimento que acolhe milhares de famílias durante a quinzena nazarena.

Arraial fica montado durante toda a quadra nazarena e segue até o mês de novembro (Gabriel da Mota / Especial para O Liberal)

O mês também será marcado pela Manhã dos Eleitos (dia 20, às 8h) — quando um segmento social participa de uma programação de acolhimento e valorização na Casa de Plácido — e pela formação dos alunos das escolas que conduzirão os carros de promessa (dia 20, às 15h). A programação de setembro se completa com o Concurso de Redação (dia 21, às 8h), que engaja estudantes paraenses do Ensino Médio na elaboração de um texto com temática surpresa relacionada à figura de Maria e ao tema do Círio deste ano.

Outubro: o ápice

Outubro chega com a programação mais intensa e aguardada pelos fiéis. Logo no dia 7, uma terça-feira, às 18h, ocorre a Abertura Oficial do Círio 2025 na Basílica Santuário, seguida de programação cultural às 19h na Praça Santuário, dando início à quinzena nazarena.

A semana do Círio concentra as maiores emoções. Na quarta-feira (8), o Traslado dos Carros abre a agenda de romarias oficiais: é quando os carros de promessa serão transportados da Estação Padre Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até o Parque Urbano Belém Porto Futuro, onde ficarão a postos até o dia da grande procissão.

Apresentação do Manto é um dos momentos mais cercados de segredo da programação nazarena (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

Na quinta-feira, dia 9, às 18h, os olhos se voltam para a Basílica Santuário para a Missa de Apresentação do Manto, um dos segredos mais bem guardados e um momento de profunda emoção para os devotos, que finalmente conhecerão o traje que vestirá a Imagem Peregrina nas romarias deste ano.

Na sexta-feira (10), a Imagem Peregrina inicia seu longo percurso com a missa do Traslado, às 7h, na Basílica Santuário, seguida pela procissão do Traslado para Ananindeua e Marituba, a mais extensa das romarias.

Traslado para Ananindeua e Marituba é a mais extensa das procissões nazarenas (Thiago Gomes / Arquivo O Liberal)

O sábado (11) é um dia em que a devoção nazarena toma conta da cidade por terra e água. A programação começa cedo, às 5h30, com a Romaria Rodoviária, seguida pela Romaria Fluvial, às 9h, do distrito de Icoaraci até a Praça Pedro Teixeira, ao lado da Estação das Docas. Às 11h, a Moto Romaria homenageia a Padroeira dos paraenses com um percurso célere e vibrante. O dia se encerra com a missa da Trasladação, às 16h30 no Colégio Gentil, e a comovente procissão às 17h, que ilumina as ruas de Belém com milhares de velas no sentido inverso da romaria principal.

O clímax da festa, o Círio de Nazaré, ocorre no domingo, 12 de outubro. A missa solene será celebrada na Catedral Metropolitana de Belém às 6h, e por volta das 7h, a grande procissão tomará as ruas de Belém, em um mar de fé que arrasta milhões de pessoas até a Praça Santuário.

Durante o Círio 2024, berlinda passa na avenida Nazaré emocionando fiéis (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

As celebrações continuam ao longo do mês com a Ciclo Romaria (sábado, 18/10, às 8h), seguida pela Romaria da Juventude (18/10, às 16h). No domingo, 19/10, a programação abre com a missa às 7h e a Romaria das Crianças às 8h. No sábado seguinte, 25/10, a madrugada será marcada pela Romaria dos Corredores às 5h30 e, logo depois, pela Romaria da Acessibilidade às 8h. A agenda se encerra oficialmente com a Procissão da Festa no domingo, 26/10, e o Recírio na manhã da segunda-feira, 27/10, que marca a despedida e o início da contagem regressiva para o Círio 2026.

AGENDA DO CÍRIO 2025

Agosto

Dom 24/08 – 7h – Treinamento da Guarda e Revisão da Corda

Dom 24/08 – 8h – Formação dos Dirigentes de Peregrinação

Seg 25/08 – 7h, 9h, 12h e 18h – Dia do Mandato

Qui 28/08 – 19h – Sorteio dos Carros de Promessa

Setembro

Qui 18/09 – 19h – Lançamento Oficial do Arraial

Sáb 20/09 – 8h – Manhã dos Eleitos

Sáb 20/09 – 15h – Formação das Escolas dos Carros de Promessa

Dom 21/09 – 8h – Concurso de Redação

Outubro

Ter 07/10 – 18h (Missa) / 19h (Cerimônia) – Abertura Oficial do Círio

Qua 08/10 – 19h – Traslado dos Carros

Qui 09/10 – 18h – Missa de Apresentação do Manto

Sex 10/10 – 7h – Traslado para Ananindeua e Marituba

Sáb 11/10 – 5h30 – Romaria Rodoviária

Sáb 11/10 – 9h – Romaria Fluvial

Sáb 11/10 – 11h – Moto Romaria

Sáb 11/10 – 16h30 (Missa) / 17h (Procissão) – Trasladação

Dom 12/10 – 6h (Missa) / 7h (Procissão) – Círio de Nazaré

Sáb 18/10 – 8h – Ciclo Romaria

Sáb 18/10 – 16h – Romaria da Juventude

Dom 19/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Romaria das Crianças

Sáb 25/10 – 5h30 – Romaria dos Corredores

Sáb 25/10 – 8h – Romaria da Acessibilidade

Dom 26/10 – 8h – Procissão da Festa

Seg 27/10 – 7h (Missa) / 8h (Procissão) – Recírio