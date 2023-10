Auto do Círio: veja as fantasias em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré; fotos

O Auto do Círio já está na rua, em cortejo comemorativo aos 30 anos. Após a concentração na praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, os artistas e brincantes fazem suas homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Confira as fotos!

A apresentação do Auto do Círio começou com a representação da cobra grande. Lenda que conta que a cobra de aproximadamente 3,6 km, a mesma distância entre a Igreja da Sé e a Basílica Santuário de Nazaré, onde ela estaria sob os templos religiosos.

Auto do Círio Nossa Senhora de Nazaré recebe homenagem de cortejo do Auto do Círio em formato de carimbó. Reapresentação de Nossa Senhora sendo carregada por um grupo de pessoas que estão representando várias religiões mostrando o lado do secretismo religioso presente no Círio de Nazaré. A Alba Maria tbm está se apresentando cantando "Outubro". Representação da Cobra Grande, na abertura do Auto do Círio 2023. Socorro Gomes, Costureira. Participando do Auto com um simbolismo Amazônico. Mirlene filgueira, estudante de pedagogia, com a sua versão para o Auto do Círio. Inês Ribeiro, é coordenadora do Auto do Círio e a primeira mulher a colocar o auto na rua, ao longo de 30 anos de história. Apresentação da Alba no Auto do Círio. Público se emocionou e aplaudiu a cantora.

Houve a apresentação da cantora Alba Maria no Auto do Círio. O público se emocionou cantando e em frente ao palco para aplaudir a artista.

Um núcleo de pessoas se reuniram para a reapresentação de Nossa Senhora, sendo carregada por um grupo que representava as várias religiões, revelndo o lado sincrético que o Círio de Nazaré agrega. Nesta apresentação, a cantora Alba Maria também se apresentou cantando “Outubro”.

Nossa Senhora de Nazaré recebe homenagem de cortejo do Auto do Círio em formato de carimbó.

