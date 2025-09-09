arquibancadas para o círio começam a ser montadas na avenida presidente vargas nesta terça-feira

Começou, na manhã desta terça-feira (9), na avenida Presidente Vargas, a montagem das arquibancadas para o Círio de Nazaré 2025. A montagem da estrutura, que começou um dia antes da data prevista, está sob responsabilidade da Loc Engenharia, e passará por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro.

E, pela primeira vez, uma das arquibancadas montadas para o público que acompanha o Círio de Nazaré será totalmente coberta. A novidade, anunciada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) no dia 4 deste mês, busca oferecer mais conforto térmico aos fiéis durante a Trasladação e a grande procissão de domingo, especialmente diante das altas temperaturas típicas de Belém.

Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação e das 6h da manhã no domingo do Círio. A Diretoria da Festa de Nazaré disponibilizará 900 ingressos gratuitos para pessoas com direito à gratuidade: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Serão 600 ingressos para a Trasladação e 300 para o Círio.

O cadastro deverá ser feito no mesmo site de vendas a partir de 11 de setembro. A retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), mediante comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no dia 16 de setembro, no horário de 8 às 14h. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.

A venda de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da grande procissão do Círio de Nazaré 2025 abriu nesta terça-feira (9/9). A comercialização iniciou a partir das 8h pelo site www.lojinhadocirio.com.br e já contou com fila de espera. Balanço da venda das arquibancadas até 11h48: 80,66% de ingressos vendidos. Lado A esgotado para Círio e Trasladação.