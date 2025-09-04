Pela primeira vez, arquibancadas do Círio de Nazaré terão área coberta

Pela primeira vez, uma das arquibancadas montadas para o público que acompanha o Círio de Nazaré será totalmente coberta. A novidade, anunciada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) nesta quinta-feira (4), busca oferecer mais conforto térmico aos fiéis durante a Trasladação e a grande procissão de domingo, especialmente diante das altas temperaturas típicas de Belém.

Com clima quente e úmido durante quase todo o ano, a capital paraense é conhecida por registrar sensação térmica elevada, principalmente nos meses de julho a outubro. A cobertura da Arquibancada B — localizada em frente ao Bradesco, na avenida Presidente Vargas — deve amenizar o calor e proporcionar uma experiência mais confortável para o público.

Venda começa no dia 9 de setembro, apenas online

A comercialização dos ingressos será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h do dia 9 de setembro. Os interessados poderão escolher entre dois setores: Arquibancada A, em frente ao Basa (sem cobertura), e Arquibancada B, que contará com a nova estrutura coberta.

Cada CPF poderá adquirir até cinco ingressos, com pagamento via PIX ou cartão. Os ingressos são nominais e contarão com QRCode impresso, o que garante maior segurança, evita falsificações e melhora o controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Valores:

Trasladação: R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B - coberto)

Círio: R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B - coberto)

VEJA MAIS

Estrutura será montada na avenida Presidente Vargas

A montagem das arquibancadas iniciará no dia 10 de setembro. O espaço será vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e contará ainda com praça de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros.

O acesso ao público será liberado às 17h no dia da Trasladação e a partir das 6h no domingo do Círio.

Cadastro para gratuidade começa em 11 de setembro

Serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos: 600 para a Trasladação e 300 para o Círio. A gratuidade é destinada a idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.

O cadastro será feito no mesmo site de vendas e os ingressos deverão ser retirados no dia 16 de setembro, das 8h às 14h, na Casa de Plácido (estacionamento da Basílica Santuário), mediante apresentação de documento com foto e comprovante do direito à gratuidade. Crianças de até dois anos têm entrada livre e não precisam de cadastro.

As arquibancadas são organizadas pela DFN desde 2012, e a renda da venda dos ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Serviço

Venda de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025

Início: 9 de setembro, às 8h

Valores: Setor A – R$ 130 (Trasladação) e R$ 200 (Círio) Setor B (coberto) – R$ 160 (Trasladação) e R$ 230 (Círio)

Gratuidade: cadastro a partir de 11 de setembro

Entrega das gratuidades: 16 de setembro, das 8h às 14h

Local: Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré.