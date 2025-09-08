Venda de ingressos para as Arquibancadas do Círio e da Trasladação começam nesta terça-feira (9)

Inicia nesta terça-feira (9) a venda dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2025. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores: Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano será totalmente coberta.

A venda será limitada a até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão. Todos os ingressos serão nominais e terão QRCode impresso, medida que garante maior segurança, evita falsificações e assegura melhor controle de acesso. Não haverá meia-entrada.

Serão disponibilizados mais de 4 mil lugares para cada dia. Para a Trasladação são: R$ 130,00 (setor A) e R$ 160,00 (setor B - coberto). Já para o Círio, os ingressos custam R$ 200,00 (setor A) e R$ 230,00 (setor B - coberto)

Estrutura

A montagem das arquibancadas, sob responsabilidade da Loc Engenharia, tem previsão de início a partir da quarta-feira (10), na avenida Presidente Vargas, passando por vistoria do Corpo de Bombeiros até o início de outubro. Além do espaço para assistir às procissões, o público contará com área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. O acesso às arquibancadas será liberado a partir das 17h no dia da Trasladação e das 6h da manhã no domingo do Círio.

Gratuidade

A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos para pessoas com direito à gratuidade: idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência. Serão 600 ingressos para a Trasladação e 300 para o Círio. O cadastro deverá ser feito no mesmo site de vendas a partir de 11 de setembro.

Já a retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente na Casa de Plácido, localizada no Centro Social Nazaré (área do estacionamento da Basílica Santuário), mediante comprovação do direito à gratuidade e apresentação de documento com foto, no dia 16 de setembro, no horário de 8 às 14h. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas do Círio são de responsabilidade da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) desde 2012. Toda a arrecadação com a venda de ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais mantidas pela Paróquia de Nazaré.

Serviço

Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2025

Data: 09/09 (terça-feira)

Valores:

Setor A – Trasladação 130,00 e Círio 200,00

Setor B (coberto) – Trasladação 160,00 e Círio 230,00

Gratuidade: solicitação a partir de 11 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 16 de setembro

Local: Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica.

Hora: 8 às 14h