O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Abertura oficial do Círio de Nazaré 2025 será na próxima terça-feira (7)

Celebração contará com missa, iluminação especial e shows

Círio ocorre no próximo dia 12 de outubro (Rosana Pinto / ASCOM DFN)

A 233ª edição do Círio de Nazaré será aberta oficialmente na próxima terça-feira (7), na Basílica Santuário de Nazaré. A programação especial começa às 18h, com missa presidida por Dom Júlio Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém.

Após a tradicional celebração, haverá a cerimônia de iluminação na Basílica Santuário de Nazaré. O ato, segundo a organização, marca a abertura da Festividade Nazarena de 2025.

Além disso, a programação contará com o “Bendito Encontro”, projeto que reune shows de artistas da comunidade católica e apresentações que homenagearão Nossa Senhora de Nazaré. Nesta edição, sobem ao palco, localizado na Praça do Santuário de Nazaré, o Padre Cavalcante, Felipe Alcântara, Walmir Alencar (Adoração e Vida), Davison Silva e Rafael Morel. A abertura será coreografada por Rolon Ho, com o balé da Cia dos Cabanos.

“O Bendito Encontro nasceu para unir fé e cultura em um mesmo espaço. Hoje, ver apenas artistas católicos homenageando a Mãe de todos nós é um passo de maturidade do show de abertura e um testemunho de que esse projeto não é meu, é Dela. Eu apenas sigo sendo um instrumento de Nossa Senhora”, declarou Tayana dos Santos, idealizadora do projeto.

Durante o evento, também haverá uma campanha de doação de alimentos e materiais de limpeza destinados ao Hospital Ophir Loyola, em apoio à campanha Outubro Rosa.

Premiações

Em paralelo aos shows, os vencedores do 31º Concurso de Redação do Círio serão premiados oficialmente. A cerimônia ocorrerá na Casa de Plácido.Beatriz Pimentel Garcia ficou em primeiro lugar e ganhará um notebook. Já Fernanda Gabryella Leal Queiroz, segunda colocada, receberá um tablet, enquanto Isabella Rayane dos Santos Neri, terceira colocada, será premiada com um smartphone para auxiliar nos estudos.

Serviço

Abertura Oficial do Círio 2025
Data: terça-feira - 07 de outubro
Missa: 18h
Local: Basílica Santuário de Nazaré

Show oficial de abertura do Círio de Nazaré - Bendito Encontro
Hora: 19h30
Local: Praça do Santuário de Nazaré
Entrada franca

 

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
