Romaria de Nossa Senhora de Nazaré: Castanhal caminha com fé, esperança e amor

No coração de Castanhal, a fé prepara seus passos. No próximo domingo (19), a Romaria de Nossa Senhora de Nazaré chega à sua 27ª edição, reunindo uma multidão de devotos que transforma as ruas da cidade em um rio de orações, cantos e promessas. A caminhada, que começa às seis da manhã, parte da Matriz de São José e segue até a Catedral Santa Maria Mãe de Deus, conduzindo a imagem da Virgem de Nazaré em um cortejo que é ao mesmo tempo celebração, súplica e gratidão.

Neste ano, o tema que inspira a Romaria é um convite profundo: “Com Maria, peregrinos da esperança.”

Desde agosto, o amor dos devotos já vem abrindo caminhos. O calendário das homenagens à Mãe de Jesus começou com as peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas casas e empresas da cidade. Em cada porta aberta, um altar improvisado; em cada olhar, a emoção de receber Maria como visita. Foram dezenas de encontros simples e cheios de fé, que prepararam os corações para o grande dia da Romaria que é a tradição que há quase três décadas colore as ruas com flores, fitas e lágrimas de devoção.

Este ano, a caminhada carrega um significado ainda mais profundo. A Diocese de Castanhal celebra 20 anos de criação, um marco que reacende a gratidão e a memória de uma comunidade que cresceu sob o olhar amoroso de Nossa Senhora.

“É um ano jubilar e também o ano que a nossa Diocese completa 20 anos. Uma grande festa para toda a nossa comunidade católica”, expressa com alegria Dom Carlos Verzeletti, bispo de Castanhal.

E é também um tempo de transição e entrega. Após completar 75 anos, Dom Carlos apresentou sua carta de renúncia ao Papa, conforme prevê o Direito Canônico. Mas o bispo faz questão de lembrar que esse momento não tem o tom de despedida.

“A carta foi entregue, mas o Papa não tem uma data para responder quando virá o meu sucessor. Pode ser que daqui a um ano eu ainda esteja à frente da Diocese”, disse com serenidade.

Para ele, a Romaria é mais do que uma procissão: é um espelho do próprio caminho cristão.

“É uma festa mariana onde todos nós somos convidados, através de Maria, a refletir sobre como seguir Jesus. Ela se dispôs a ser discípula de seu Filho, e não apenas sua mãe. Assim também somos chamados a ser discípulos de Cristo. O Círio de Nazaré, a Romaria de Castanhal e tantos outros Círios do nosso estado são grandes momentos de reflexão sobre a presença viva de Maria na Igreja e no mundo”, afirma Dom Carlos.

A caminhada da fé

O amanhecer do domingo (19) será marcado por uma revoada de alegria diante da Matriz de São José. É ali que começa o percurso da berlinda que conduz a imagem de Nossa Senhora — símbolo de ternura e esperança — até a Catedral Santa Maria Mãe de Deus.

Após a missa campal celebrada no local, os fiéis iniciam a grande caminhada pela Avenida Barão do Rio Branco até a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, na vila do Apeú. São cerca de três horas de procissão, em que o cansaço dos pés é vencido pela leveza da fé e o calor do sol se mistura ao brilho das lágrimas e dos sorrisos.

Entre cânticos, promessas e orações, cada devoto carrega um pedido ou um agradecimento. Uns caminham por uma cura; outros, por gratidão. Mas todos seguem juntos, guiados pela mesma Mãe, sob o mesmo céu.

Programação

As homenagens começam ainda no sábado (18). Às 7h da manhã, a imagem de Nossa Senhora inicia um percurso pelos bairros da cidade, visitando comunidades e espalhando bênçãos. Às 18h, será celebrada a Santa Missa na Paróquia de Sant’Ana, no Apeú, seguida pela tradicional Trasladação, que conduz a imagem da vila até a Matriz de São José. Por volta das 21h, ocorre o emocionante Rito da Troca do Manto, momento simbólico que renova o amor dos fiéis e marca o início do descanso da imagem até o amanhecer da Romaria.

No domingo, logo às 6h, o cortejo da fé recomeça. Milhares de devotos tomam as ruas, acompanhando Maria com flores, velas e cânticos que se misturam ao som das cordas, dos sinos e do coração que bate forte.

Castanhal amanhece vestida de fé — e cada passo é uma prece.

Mais que tradição, a Romaria é um encontro de almas. É o povo castanhalense reafirmando, com Maria, que a esperança é uma estrada que nunca termina.