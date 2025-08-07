Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Castanhal chevron right

Morre Nazareno Abraçado, criador da ‘Caminhada de Castanhal’

Professor deixa legado de fé, solidariedade e compromisso com a juventude castanhalense

Patrícia Baía
fonte

Sua atuação na comunidade foi além da fé. Nazareno também foi um dos criadores do projeto social Castelo dos Sonhos, que há mais de 20 anos atua no bairro Jaderlândia com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. (Patrícia Baía/ O Liberal)

Faleceu na manhã desta quinta-feira (7), em Castanhal, no nordeste paraense, o professor Nazareno Abraçado, aos 76 anos. Homem de profunda fé e comprometido com as causas sociais, ele foi um dos idealizadores da tradicional Caminhada de Castanhal, manifestação religiosa que antecede o Círio de Nazaré e reúne milhares de devotos em peregrinação de Castanhal até Belém, em um trajeto de mais de 70 quilômetros.

Segundo informações compartilhadas por amigos e familiares nas redes sociais, o professor passou mal por volta das 6h da manhã em sua residência e foi levado a um hospital particular da cidade, onde veio a óbito. Ele enfrentava um câncer.

Um legado de fé e solidariedade

Formado em Educação Física, Nazareno dedicou boa parte de sua vida à educação, à fé católica e à promoção do bem-estar social. Foi diretor da antiga Escola Agrotécnica de Castanhal, atual Instituto Federal do Pará (IFPA), na década de 1990. Na mesma época, fundou a Associação de Devotos e Romeiros de Nossa Senhora de Nazaré (ADERCA), responsável por organizar e reunir mais de mil romeiros na caminhada até a capital paraense.

Sua atuação na comunidade foi além da fé. Nazareno também foi um dos criadores do projeto social Castelo dos Sonhos, que há mais de 20 anos atua no bairro Jaderlândia com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Inspirado pela devoção mariana, Nazareno procurou o então pároco da Igreja Matriz de São José, padre Sebastião, para propor a criação de uma procissão em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. A iniciativa deu origem à maior manifestação religiosa da região: a Caminhada de Castanhal, que há 26 anos ocorre no segundo domingo de outubro, logo após o Círio de Belém.

Última homenagem

O velório do professor será realizado na Igreja Matriz de São José, a partir das 15h desta quinta-feira. A comunidade católica de Castanhal se despede não apenas de um educador, mas de um verdadeiro peregrino da fé e da esperança.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

