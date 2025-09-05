Estudantes de Castanhal participam de Desfile Escolar nas ruas dos bairros

Na manhã desta sexta-feira (5), alunos de escolas da rede municipal de Castanhal, no nordeste do Pará, participaram do Desfile Escolar promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A iniciativa antecipou as comemorações da Semana da Pátria e levou cor, música e civismo para diferentes bairros da cidade.

As apresentações foram realizadas por cada escola em suas respectivas comunidades, transformando as ruas dos bairros em verdadeiras passarelas de patriotismo. Crianças e adolescentes participaram dos desfiles, exibindo trajes temáticos, cartazes educativos e faixas que exaltavam o amor à pátria. A atividade foi acompanhada por professores, pais e moradores, que prestigiaram com entusiasmo o desempenho dos alunos.

De acordo com a Semed, a proposta é aproximar as comemorações do 7 de Setembro das comunidades e valorizar o trabalho das escolas. Destacou. A descentralização dos desfiles também favoreceu a participação de estudantes e famílias que, por diferentes motivos, não poderiam se deslocar até o centro da cidade.

Preparativos

Na praça do Estrela, palco central dos desfiles cívicos de Castanhal, foram realizados nesta manhã os ensaios da Banda Municipal 8 de Janeiro. O grupo é responsável por abrir o grande desfile do Dia da Independência, que ocorrerá no domingo (7). A Polícia Militar também participou dos preparativos, realizando seu ensaio de desfile ao lado da banda.

A expectativa para o evento de domingo é de grande público e celebração, com participação de escolas, instituições civis e militares.

Segundo o Tenente Coronel Gilberto Cardoso, comandante o 5º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), cerca de 160 policiais farão parte do desfile.

“Teremos a guarda bandeira, três pelotões de combate, o Grupamento Águia e as viaturas de apoio, garantindo a segurança e o sucesso do evento. Além disso, o Tiro de Guerra também marcará presença representando o Exército Brasileiro, com a participação de jovens militares que reforçarão o espírito de compromisso com a pátria”, disse o comandante.