Castanhal inicia uma nova era no transporte coletivo com ônibus modernos, climatizados e monitorados

A previsão é que o serviço entre em operação no segundo semestre deste ano

Os novos veículos também contarão com ar-condicionado, proporcionando mais conforto durante os deslocamentos, além de recursos voltados para ampliar a segurança dos passageiros. ( Foto: ASCOM/ PMC )

Depois de anos convivendo com um sistema de transporte público insuficiente para atender à população, Castanhal se prepara para viver uma mudança histórica na mobilidade urbana. No segundo semestre deste ano, começam a circular os novos ônibus do transporte coletivo municipal, equipados com ar-condicionado, monitoramento em tempo real, pagamento digital e um novo sistema de identificação das linhas.

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A novidade representa uma transformação para milhares de moradores que dependem diariamente do transporte público para estudar, trabalhar ou acessar serviços na cidade. Além do aumento na qualidade da frota, o novo modelo promete tornar as viagens mais rápidas, confortáveis e acessíveis.

Uma das principais mudanças será a substituição dos nomes tradicionais das linhas que indicavam os bairros por uma identificação numérica. Ao todo, serão oito linhas integrando bairros periféricos ao centro de Castanhal, facilitando a orientação dos passageiros e a organização da operação.

A modernização também chega por meio da tecnologia. Os usuários poderão acompanhar a localização dos ônibus em tempo real por aplicativo, saber o horário previsto de chegada e comprar passagens diretamente pelo celular, seja por aplicativo ou WhatsApp. A expectativa é reduzir o tempo de espera nos pontos e oferecer mais praticidade no dia a dia.

Os novos veículos também contarão com ar-condicionado, proporcionando mais conforto durante os deslocamentos, além de recursos voltados para ampliar a segurança dos passageiros.

Um antigo problema da cidade

A implantação do novo sistema busca solucionar uma dificuldade enfrentada há anos pelos moradores. Até então, Castanhal contava com pouco mais de cinco ônibus em operação, número considerado insuficiente para atender à demanda do município.

A limitação afetava principalmente estudantes, trabalhadores do comércio e idosos, que muitas vezes enfrentavam longos períodos de espera, superlotação e dificuldades de deslocamento entre os bairros e o centro da cidade.

Concessão marca retomada do transporte coletivo

A mudança começou a ganhar forma em abril deste ano, quando a Prefeitura de Castanhal, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran), assinou o contrato de concessão do transporte coletivo urbano com a empresa Esplanada Transportes e Turismo Ltda., vencedora da licitação pública.

Para o prefeito Hélio Leite a implantação do novo sistema representa mais do que a retomada do transporte público.

"Esse serviço vai atender estudantes, idosos e trabalhadores, além de facilitar o acesso aos grandes eventos da cidade. Não transporta apenas passageiros; transporta também o progresso de Castanhal. Nossa obrigação é construir juntos uma cidade melhor", afirmou Hélio Leite.

Segundo o prefeito, a participação da Câmara Municipal foi decisiva para viabilizar o processo, com a aprovação de medidas que possibilitaram incentivos para atrair empresas interessadas em operar o sistema no município.

Experiência na operação

Responsável pelo novo serviço, a Esplanada Transportes e Turismo Ltda. apresentou, durante o processo licitatório, um memorial técnico demonstrando experiência na operação de sistemas urbanos e intermunicipais de transporte.

Atualmente, a empresa administra 26 linhas no Distrito Federal e região do Entorno, operando uma frota de cerca de 70 veículos que percorrem mais de 358 mil quilômetros por mês. Também atua em Manaus, onde opera linhas urbanas, além de prestar serviços em rotas intermunicipais e interestaduais.