Castanhal celebra 94 anos com grande festa cultural na praça do Estrela

O município de Castanhal, região nordeste do estado, entra em clima de festa para celebrar seus 94 anos de emancipação política, comemorado oficialmente no dia 28 de janeiro. Para marcar a data, a cidade vai ganhar uma grande programação cultural no dia 27, a partir das 18h, na praça do Estrela, reunindo música, dança e os ritmos que fazem parte do cotidiano e da identidade do povo castanhalense, como forró, brega, tecnobrega, entre outras sonoridades populares.

O palco principal da celebração será comandado por Viviane Batidão, um dos grandes nomes do brega paraense, que promete animar o público. A noite também abre espaço para os talentos da terra, com apresentações do cantor de saudade Haroldo Freis, Thays Porpino, Kchorrão e da dupla Silvania e Berg, reforçando o compromisso de valorizar artistas locais e dar visibilidade à produção cultural do município.

A escolha da praça do Estrela como cenário da comemoração vai além da estrutura. O espaço é conhecido como o principal palco cultural da cidade e carrega uma forte carga afetiva para a população. É ali que gerações se encontram, celebram, dançam e constroem memórias, tornando o local símbolo da vida cultural e social de Castanhal.

Para quem vive a cidade no dia a dia, o aniversário vai além da festa. É um momento de olhar para a própria história, reconhecer os caminhos percorridos e renovar o orgulho de pertencer a um município que cresceu sem perder suas raízes culturais. A diversidade de ritmos presente na programação reflete exatamente essa pluralidade: uma cidade formada por diferentes vozes, sons e tradições.

Segundo o prefeito Hélio Leite, a celebração foi pensada para envolver toda a população e proporcionar um momento de alegria e integração. “Castanhal completa 94 anos com uma trajetória construída por muita gente. Queremos que essa festa seja um encontro do povo, com música, cultura e poesia, onde todos se sintam parte dessa história”, afirmou.

A expectativa é que a comemoração transforme a praça em um grande ponto de encontro, reunindo famílias, jovens e adultos em uma noite marcada por emoção, nostalgia e muita animação. Mais do que celebrar uma data no calendário, a festa dos 94 anos reafirma a força cultural de Castanhal e o sentimento coletivo de quem constrói, diariamente, a história da cidade.