Segundo dia do Circuito Mangueirosa tem muita música regional com Carnaval 100% gratuito

Os blocos “Toma Tua Pisa” e “Tchau, Tchau, Amor” se uniram para movimentar o Circuito Mangueirosa 2025 neste domingo (02). O evento, que começou no Ver-o-Rio, seguiu em cortejo para o Porto Futuro, recheado de atrações regionais.

No primeiro momento do evento, no Ver-o-Rio, a programação ficou por conta dos DJs Allan vs Uiu (DJs Dom), Alba Mariah, Brenda Moraes e Juliana Franco. No Porto Futuro, as atrações foram Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas, Xeiro Verde, Banda da Diversidade com Ruann Lins, Tiffany Boo, Helena Ressoa, Sou Àlec, Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas e Rebeca Lindsay.

“Foi maravilhoso o show, eu já queria participar do Mangueirosa, que é um evento que já existe há algum tempo no Carnaval. Foi a primeira vez que a Xeiro Verde participou e foi incrível, a galera está demais, com uma energia maravilhosa, todo mundo se divertindo e curtindo na maior paz e tranquilidade. A estrutura está linda. É muito bom ver tudo isso. Amei”, disse Hellen Patrícia, vocalista da banda Xeiro Verde.

Neste segundo dia, o Circuito Mangueirosa celebrou a diversidade de gênero, orientação sexual e cultural, unindo grandes mulheres e artistas LGBTQIAPN+, além de mesclar o Carnaval tradicional ao contemporâneo com a junção dos blocos.

Hellen Patrícia (Foto: Adriano Nascimento)

“Cada dia tem mais gente nas ruas aproveitando esse Carnaval democrático e 100% gratuito. O que a gente mais tem visto é a galera curtindo demais as nossas músicas e artistas, porque aqui toca de tudo: axé, brega, tecnobrega, carimbó. Começamos hoje com Xeiro Verde e o espaço já estava cheio”, disse Raidol, diretora artística do Circuito Mangueirosa.

O circuito começou no sábado (1º) e segue até o dia 4 de março. Abrindo a temporada, o Bloco Dançum Se Rasgum comandou a festa. DJ Gigio Boy iniciou no Ver-o-Rio com um set de tecnomelody. Em seguida, o trio elétrico saiu pelas ruas sob o comando de Joelma Kláudia, que convidou Arthur Espíndola e Juca Culatra. Já no Porto Futuro, a noite continuou com apresentações de Sancari, Layse e os Sinceros, Pinduca, DJ Assayag, Carroça da Saudade, DJ Méury e Rawi, além de Felipe Cordeiro com Keila Gentil e DJ Maderito.

“Preparamos um mega show para o Mangueirosa, com repertório raiz da nossa terra e muito axé. Além dos hits de carnaval, teremos releituras das nossas famosas marchinhas”, contou DJ Méury.

Os dois dias foram de público intenso, e o casal Samira Sarraf e William Conceição aproveitaram a programação. “É a primeira vez curtindo o Carnaval de Belém. A gente sempre vai para o interior, mas dessa vez o trabalho não nos permitiu, e estamos aqui adorando. É um ambiente super tranquilo e familiar”, avaliou Samira.

As amigas Adria Ramos, Jeniffer Vitória e Amanda Letícia aproveitaram para se fantasiar e usar muito glitter para curtir o Circuito Mangueirosa. “É a primeira vez que a gente vem. Aqui está bem animado, estou gostando das músicas, das bandas. A expectativa é que lotem mais”, contou Amanda.

O Circuito Mangueirosa 2025 tem patrocínio da Equatorial Energia, por meio da Lei Semear de incentivo à cultura, Fundação Cultural do Pará e Governo do Pará. A Prefeitura de Belém é a realizadora do evento. Apoio cultural da Mariqueti e a mídia oficial é a Cultura Rede de Comunicação. A produção é assinada por Meachuta, Filhos de Glande, Se Rasgum, Toró Produções e Tchau, Tchau, Amor.