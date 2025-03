Sabrina Sato brilha com fantasia dourada em desfile da Gaviões da Fiel

Sabrina Sato chegou ao Sambódromo do Anhembi para mais uma maratona de samba no pé, marcando presença no desfile da Gaviões da Fiel na madrugada deste domingo (02), no Carnaval 2025. A apresentadora e musa da agremiação cruzou a avenida vestindo uma luxuosa fantasia representando a “Rainha de Todos os Ritmos”, criada pelo estilista Henrique Filho, responsável por todas as suas produções carnavalescas. O look contou ainda com o styling de Pedro Sales e beleza assinada por Krisna Carvalho.

“Esse ano venho representando a Rainha de Todos os Ritmos’, em conexão com a nossa bateria, que vem como grandes guardiões do som, fazendo o coração dos Gaviões pulsar. É sempre uma honra e uma emoção indescritível estar à frente da bateria Ritmão, representando minha Gaviões da Fiel!”, disse Sabrina Sato.

Pela primeira vez em sua história, a Gaviões da Fiel trouxe um enredo afro para a avenida.

Conhecida como a "torcida que samba", a escola tetracampeã da folia paulistana apresentou o tema "Irin Ajó Emi Ojisé", abordando a tradição das máscaras nos rituais do continente africano. O enredo, desenvolvido pelos carnavalescos Júlio Poloni e Rayner Pereira, buscou respeitar os significados autênticos das máscaras, ao mesmo tempo em que apresentou uma leitura fantástica e carnavalizada da história africana, desde suas origens até um futuro projetado pela liberdade poética do carnaval.