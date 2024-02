Punição pedida pelas escolas contra Viradouro não irá alterar resultado

O recurso ingressado por representantes de agremiações do Carnaval do Rio de Janeiro contra a Unidos da Viradouro não mudará o resultado do Concurso das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2024, que consagrou a escola de Niterói campeã.

Mesmo que a Viradouro seja punida, ela continuará campeã, já que a punição máxima será de apenas 0.5 ponto, por ter utilizado mais integrantes na comissão de frente do que o permitido pelo regulamento. Entretanto, a Unidos da Viradouro ganhou com uma diferença de 0.7 ponto na apuração.

Vários representantes apresentaram recursos à Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). O recurso será julgado após apuração. A informação foi confirmada pelo presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, antes do início das apurações das notas dos desfiles.

Os recursos apresentados apontam que a Viradouro teria ultrapassado o limite de 15 integrantes visíveis durante a apresentação da Comissão de Frente. Os recursos foram aceitos e serão analisados até a próxima quinta-feira (15), quando a Liesa se reunirá com as seis agremiações que participarão do Desfile das Campeãs.