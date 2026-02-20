Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Mocidade critica jurada por penalizar homenagem a Rita Lee; entenda o caso

A justificativa foi rebatida publicamente pela escola nas redes sociais e causou polêmica

Gabrielle Borges
fonte

A escola fez uma emocionante homenagem à cantora e compositora Rita Lee (Reprodução/Instagram: @mocidadeoficial)

A Mocidade Independente de Padre Miguel, que por pouco não foi rebaixada para o acesso do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (19) para manifestar indignação com as justificativas dos jurados que penalizaram sua apresentação.

Neste ano, a escola fez uma emocionante homenagem à cantora e compositora Rita Lee, mas foi surpreendida com notas abaixo do esperado.

VEJA MAIS

image Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí
A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial


image Desfile com Lula repete 2006, quando escola com referência a Alckmin e Serra acabou rebaixada


image Filha de Mestre Ciça critica pai após título da Viradouro: 'não quero saber de nada que envolva ele'
No texto, a jovem também expressou a frustração com a relação familiar e o pedindo respeito à sua decisão

Em nota oficial, a agremiação expressou seu descontentamento com o julgamento recebido: "Encerramos essa quarta-feira de apuração com um sentimento de indignação e insatisfação com as notas dadas pelos jurados. Garantimos aos nossos torcedores, componentes e simpatizantes que lutaremos para que julguem a Mocidade como as demais agremiações", afirmou a escola.

Jurada não gostou do termo "Padroeira" atribuído a Rita Lee

De acordo com as justificativas divulgadas pela Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa), a Mocidade Independente de Padre Miguel perdeu um décimo (0,1) no quesito enredo por associar Rita Lee ao termo “Padroeira da Liberdade”.

Segundo o parecer, “a associação da figura de Rita Lee a qualquer título de ordem convencional (religiosa ou não) descontrói o recorte libertário do enredo apresentado.”

A justificativa, no entanto, foi rebatida publicamente pela escola nas redes sociais. A agremiação argumenta que a própria artista já havia se referido a si mesma dessa forma em entrevistas e manifestações públicas.

“As justificativas começaram a ser divulgadas e, na primeira que recebemos, a da jurada Mônica Mançur, que nos deu 9,6 em enredo, encontramos a alegação de que o termo ‘Padroeira’ desconstruiria o enredo. Ela só esqueceu de ler que a própria Rita Lee se chamava assim. Difícil, né? Alguém explica?”, questionou a escola em publicação.

O tom das críticas também foi reforçado pelo diretor cultural da Mocidade, Thiago Tuzi, que classificou o julgamento como injusto. Em desabafo, ele afirmou que o trabalho de um ano foi avaliado sem a devida atenção ao conteúdo apresentado e defendeu o afastamento da jurada responsável pela nota.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Carnaval 2026

carnaval

Mocidade Independente de Padre Miguel

Rita Lee

Polêmica
Carnaval
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda