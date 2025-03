Francine Carvalho, musa do Carnaval, revela segredos de beleza e procedimentos estéticos

Francine Carvalho, musa da Gaviões da Fiel, não deixa nada ao acaso na preparação para o Carnaval. Apesar de admitir uma "enxugada" nos procedimentos estéticos antes da folia, ela ressalta: "Sou a rainha dos procedimentos estéticos. Gosto de fazer tudo na medida, para não ficar nada muito fora e muito artificial. Eu acredito que a naturalidade traz uma essência melhor", revela.

"O Carnaval é uma paixão. E aí você vai gastando, vai gastando... Se falta alguma coisa, segue em frente. É assim que vivo: com amor e felicidade", defende a musa.

Além dos tratamentos de beleza, Francine mantém uma rotina rigorosa de exercícios e saúde. "Faço massagem, adoro cuidar muito do corpo e do rosto, de dentro para fora também. Vou a médicos, tomo muita vitamina, para poder aguentar esse pique todo na avenida. Faço musculação todos os dias, faço aula de samba para ter resistência", explica.

Para manter o pique durante os desfiles, a musa aposta em uma alimentação sem extremos. Ela defende uma dieta equilibrada, sem radicalismo. "Eu não abro mão de nada. Tudo é equilíbrio. Se eu tomo uma taça de vinho hoje, não vou tomar amanhã. A gente tem que viver o Carnaval com alegria, sem muitas restrições", destaca Francine Carvalho.

Dona de uma loja de óleo automotivo, Francine Carvalho conta que organização é a chave. "Treino bem meus funcionários para poder me dedicar ao Carnaval sem preocupação. Se eu parar para fazer conta, aí eu acho que vou ficar preocupada. Por isso tenho que trabalhar", afirma.

Francine relembra um desafio marcante, quando teve uma luxação no pé duas semanas antes do desfile. "Os médicos falaram em cirurgia, mas consegui escapar. Quando coloquei a bota [da fantasia], não senti dor. Esse foi um dos desfiles mais importantes da minha vida. No final, para mim, sempre dá tudo certo", emociona-se.