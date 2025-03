Fafá de Belém mostra preparativos antes de desfilar como Cabocla Mariana na Grande Rio

A cantora Fafá de Belém já iniciou os preparativos para entrar na Marquês de Sapucaí e desfilar como Cabocla Mariana, uma das três princesas turcas da Encantaria Amazônica. Na noite desta terça-feira (04/03), a artista paraense publicou nos Stories que está “quase maquiada” e pronta para a grande noite com a Acadêmicos do Grande Rio.

Fafá desfilará no carro abre-alas da escola ao lado da atriz Dira Paes, que interpretará Herondina, e da cantora Naieme, que fará sua estreia no Sambódromo como Jarina, a irmã mais nova das três princesas encantadas. A agremiação levará para a avenida o enredo “Pororocas Parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”, uma homenagem ao Pará e à força da ancestralidade na cultura amazônica.

A expectativa para o desfile cresce a cada instante e os bastidores já transbordam emoção e ansiedade. Naieme compartilhou que está vivendo um sonho ao representar a cultura do Pará na Sapucaí. “Meu coração está a mil, na expectativa de chegar na avenida e arrepiar. Sei que tem uma torcida muito positiva para a gente arrebentar”, comentou a artista.

A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na madrugada desta quarta-feira (05/03), por volta de 1h. O enredo promete encantar o público com a riqueza dos mitos amazônicos, a grandiosidade da natureza paraense e a presença marcante de personalidades que representam a cultura do estado.