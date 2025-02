Ex-pastora anuncia retorno ao carnaval após 10 anos e promete fantasia 'invisível': ‘Não é pecado’

Ana Akiva está de volta ao Carnaval! Ela abriu mão de seguir na religião evangélica para retornar aos desfiles em São Paulo e colhe frutos das plataformas de conteúdo adulto. Em 2018, ela se converteu em 2018, mas agora decidiu mudar os rumos da sua vida.

O anúncio foi feito no seu perfil no Instagram:. “Depois de 10 anos, volto ao sambódromo do Anhembi como musa da escola Colorado do Brás”.

A ex-pastora Ana Akiva já chegou a gravar um vídeo adulto com Andressa Urach no ano passado. Na ocasião, ela disse que tinha um crush pela Miss Bumbum.

VEJA MAIS

A produtora de conteúdo cita o samba-enredo da escola, Afoxé Filhos de Gandhy no Ritmo da Fé. “Paz esta que deveria ter em todas as religiões, mas existe um preconceito muito grande contra as de matrizes africanas, fruto de uma construção em teorias racistas”, reflete.

Em entrevista ao Gshow, ela olha a situação com bom-humor: "Minha vida sempre teve reviravoltas e polêmicas, sou assim”.

“Sempre gostei do Carnaval, me afastei só pela igreja, era proibido", justifica, acrescentando que fará uma volta memorável e que deseja o título de "mais ousada da Avenida".

"O convite chegou no melhor momento. Preparem-se para uma fantasia invisível. Vou causar! E tem mais: não é pecado”, avisa. Ela contou que usará um micro biquíni cravejado de cristais: “A fantasia é mínima, mas luxuosa. Tudo para mostrar que o bumbum cresceu, de 105 cm para 112 cm. É muito agachamento, bioestimulador e drenagem. Até hidratante com base de ouro estou usando nele”.

Vale lembrar, que no passado, Ana desfilou de tapa-sexo, mas reprovou o acessório, já que segundo ela, ele machuca e lhe deixa insegura. “Parecia que ia cair o tempo todo, nem sambei direito. Foi terrível”, lembra. “Minha virilha ficou toda assada, até sangrou. Não uso mais. Além do mais, tapa-sexo está fora de moda, é muito anos 80”.

A Colorado do Brás volta ao Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, abrindo o desfile na sexta-feira, 28 de fevereiro. A escola levará para o Sambódromo o enredo "Afoxé Filhos de Gandhy no Ritmo da Fé", que conta a história do bloco carnavalesco que desfila pelas ruas de Salvador, na Bahia, desde 1949, e tem esse nome em homenagem ao líder indiano Mahatma Gandhi (1869-1948).